Замминистра иностранных дел России заявил, что Кремль обеспокоен интеграцией Украины в НАТО без формального вступления в альянс.

Кремль не примет ничего, кроме "водонепроницаемых" гарантий США, исключающих вступление Украины в НАТО.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который возглавлял российскую делегацию на переговорах по вопросам безопасности с США в Женеве на прошлой неделе, передает Голос Америки.

Он поспешил заверить, что Москва не собирается вторгаться в Украину, но получение западных гарантий безопасности является для Кремля императивом.

Читайте такжеБайден оценил возможность вступления Украины в НАТОПо словам Рябкова, Москва видит угрозу в том, что Украина "становится все более интегрированной в НАТО" без приобретения формального статуса члена альянса.

Российский дипломат указал на то, что западные страны поставляют Украине оружие, обучают ее войска и проводят совместные учения.

"Это то, что находится в центре интересов безопасности России. Мы сделаем все возможное, для того чтобы обратить эту ситуацию вспять", – заявил он.

На вопрос, может ли Россия согласиться на мораторий на расширение НАТО на восток (такую идею высказывают некоторые эксперты), Рябков ответил твердым "нет", заявив, что Москва была свидетелем отступлением Запада от своих предыдущих обещаний.

Он подчеркнул, что России "нужны железные, водонепроницаемые, пуленепробиваемые, юридически обязывающие гарантии" того, что Украина и другие бывшие советские республики не станут членами альянса.

Рябков дал понять, что США также могут взять одностороннее обязательство никогда не голосовать за прием Украины и других бывших советских республик в НАТО.

Рябков предупредил, что российские требования представляют собой единый пакет, и Москва не готова делить его на отдельные части и начать обсуждать некоторые из них, не предпринимая ничего по другим.

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