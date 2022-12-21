21 декабря главой Львовской областной налоговой службы назначили Андрея Флиса, который заменил отстраненного Андрея Щербака с его командой.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий жестко раскритиковал кадровую политику о назначении нового главы Львовской областной налоговой.

Как сообщил он в своем Facebook, "по странному стечению обстоятельств все проверки и соответствующие решения исполняющая обязанности председателя ГНС Украины Татьяна Кириенко провела за один день – аж во второй половине декабря".

"Почти через полгода с того времени, как Львовская ОВА вышла в публичное пространство с подозрением руководства Львовской ГНС в непрозрачном возмещении ГНС. Аж через полгода после того, как предприниматели на каждом углу неофициально рассказывали о схемах в стенах Львовской ГНС. Через полгода после большого количества публикаций в СМИ о перечислении средств фиктивным компаниям. Почему так долго, Данила Александрович и Татьяна Павловна? Именно вы как глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и глава ГНС Украины должны моментально реагировать на подобные факты злоупотреблений и нарушений", - заявил Козицкий.

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Отметим, что сегодня, 21 декабря, главой Львовской областной налоговой службы был назначен Андрей Флис, который заменил отстраненного Андрея Щербака с его командой.

"Все бы ничего, но Андрей Флис-бывший начальник отдела контроля за возмещением ГНС во Львовской области. Именно это подразделение напрямую отвечает за проверку, подтверждение достоверности заявленных к возмещению сумм и формирование выводов для возмещения НДС из бюджета. И именно из-за злоупотреблений по НДС "слетел" с должности Андрей Щербак. Ну и вишенка на торте. Сегодня же Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыло очередную преступную схему возмещения НДС: у компаний известного львовского бизнесмена изъяли более 25 млн грн наличными. Фирма нанесла государству ущерб в виде незаконного бюджетного возмещения НДС почти на 35,4 млн грн. И скорее всего это произошло под опрометчивым взглядом Андрея Флиса. Но эти вещи никого не остановили. Ни Даниила Гетманцева, ни руководительницу ГНС Украины Татьяну Кириенко, потому что согласование Андрея Флиса состоялось моментально – за один день. Интересно было бы услышать позицию главы Минфина Сергея Марченко", - сообщил глава Львовщины.

Максим Козицкий добавил, что недостаточно отстранить и уволить чиновника, а следует довести дело до логического завершения – чтобы все виновные были наказаны по закону. "Так какую страну мы с вами строим, уважаемые Данила Александрович и Татьяна Павловна? Как по мне, точно не Сингапур", - говорится в сообщении.