Это право не может диктовать Путин, отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Украина должна оставлять за собой право возможного вступления в НАТО в будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью "Радио Свобода".

"Трамп четко заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО на данный момент. Однако этот вариант должен оставаться открытым на будущее. Его не может диктовать Путин", – заявил Цахкна.

Он добавил, что Киев уже играет заметную роль в вопросах безопасности региона. В частности, благодаря наличию "почти миллиона военнослужащих с многолетним боевым опытом", а также "мощным инновациям и быстро растущим возможностям оборонной промышленности". На этом фоне он отметил, что Украина благодаря вступлению в НАТО не только получит гарантии от Альянса, но и внесет свой вклад в безопасность Европы.

"Если мир будет достигнут, России придется тщательно подумать, прежде чем перемещать силы к границам НАТО, поскольку Украина будет частью этой системы безопасности. Украина уже продемонстрировала свою готовность бороться за свободу", – добавил Цахкна.

Ранее издание The Telegraph отмечало, что Украина сейчас находится ближе всего к вступлению в НАТО в своей истории, однако членство в Альянсе для Киева все равно остается недостижимым. Отмечается, что причиной этому являются имперские фантазии Путина, которые десятилетиями заставляли союзников отвергать саму идею членства Украины в НАТО.

На фоне войны на Ближнем Востоке и угроз Трампа о выходе США из НАТО Европа пытается найти альтернативу Альянсу. В частности, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу двигаться в направлении создания общеевропейской армии и интеграции оборонных отраслей.

