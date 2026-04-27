Не НАТО и ЕС: еврокомиссар назвал наиболее приоритетный союз для Украины

Европейский оборонный союз мог бы помочь интегрировать оборонные возможности стран-членов Европейского Союза, а также Украины, Британии и Норвегии. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время конференции "Путь к URC. Безопасность и оборонное измерение" в польском Жешуве.

"Украина пока не может вступить в НАТО. Полноценное членство в Европейском Союзе - это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей", - сказал он.

Кубилюс считает, что самым эффективным оборонным союзом для Украины в ближайшие годы мог бы стать новосозданный союз, который бы сосредоточился на интеграции европейских оборонных возможностей.

"Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Британии и Норвегии с оборонными возможностями стран-членов ЕС", - подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс добавил, что такой союз мог бы помочь Украине получить надежные гарантии безопасности после завершения войны с Россией. Также, по его словам, союз мог бы стать основой для эффективного восстановления страны.

Еврокомиссар также заявил, что параллельное присоединение Украины к общему рынку и Европейскому оборонному союзу в ближайшем будущем стало бы "четким элементом европейской стратегической политики в отношении Украины".

Когда могут начаться первые переговоры о вступлении Украины в ЕС

Ранее Bloomberg писало, что лидеры ЕС дали понять, что созданы предварительные условия для начала первого этапа процесса вступления Украины в блок, что является большим подспорьем для усилий президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что пока никаких конкретных обещаний относительно даты вступления Украины в Евросоюз пока нет. Процесс вступления Хорватии, последней страны, присоединившейся к ЕС, занял около десяти лет.

