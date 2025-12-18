Президент считает, что Украина заслуживает такие гарантии безопасности как членство Украины в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинский народ должен решать, какие изменения вносить в Конституцию. Но в вопросе стремления к членству в НАТО не надо менять Конституцию из-за того, что Россия против евроатлантической интеграции Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где сегодня проходит саммит лидеров стран-членов Евросоюза.

В частности, у президента спросили, правильно ли понимать, что Украина отказывается от стремлений к членству в НАТО, и будут ли вноситься соответствующие изменения в Конституцию Украины.

"Я не знаю, какая была интерпретация моих слов", - сказал Зеленский.

Видео дня

Он напомнил, что еще с первых дней взаимодействия с бывшим президентом США Джо Байденом спрашивал, может ли Украина получить членство в Альянсе. Потому что Украина этого стремилась, и понимает, что это реальные гарантии безопасности.

"Это было еще до (полномасштабной) войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО". Я подходил к этому вопросу каждый раз и у кого-то в Белом доме это уже вызывало и улыбки, и какие только не были реакции. Они всегда говорили, что я tough (жесткий - УНИАН). Не знаю почему. И я, честно говоря, не понимаю, если то или иное государство говорит: "Мы, в принципе, не против, но вы там не будете". Я считаю так, что ты там не будешь, потому что кто-то против. И надо откровенно говорить - кто против, и потом решать эти вопросы, или их не решать", - отметил Зеленский.

Надо ли менять Конституцию Украины

"Я, честно говоря, не считаю, что нм надо менять Конституцию нашего государства. Во-первых, это Конституция Украины, и пусть украинский народ решает, что делать с нашей Конституцией, а не кто-то решает. Точно не из-за призывов Российской Федерации или еще кого-то. Это наша Конституция. И это курс. Мы хотели иметь такие гарантии безопасности. Считаем, что их заслуживаем", - подчеркнул украинский лидер.

При этом, по его словам, в США политика является последовательной и неизменной относительно перспективы членства Украины в НАТО. Президент добавил:

"Нас там не видят. Пока что. Смотрите, все же в нашей жизни пока что. Может в будущем изменится позиция. Может кто-то будет осознавать, что сильная украинская армия усиливает НАТО, а не наоборот. Это же вопрос политики. Меняется мир. Кто-то живет, кто-то умирает. Это жизнь. И мы боремся за гарантии безопасности. Сегодня они такие, которые мы обсуждаем".

Он считает, что нельзя интерпретировать его слова по-другому.

Президент напомнил, что не он решает вопрос членства в НАТО, а этот вопрос исключительно в компетенции стран-членов Альянса.

"Их желание видеть нас там, нежелание. Их договоренности с Россией, не договоренности - это немножечко другое. Наша позиция неизменна - мы этого заслуживаем. Мы бы хотели иметь такие гарантии безопасности. А позиция партнеров, пока что - неизменна. И пусть за эти изменения или неизменения отвечают они. На мой взгляд - это справедливо", - убежден Зеленский.

Вступление Украины в НАТО - кто против

Как сообщал УНИАН, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, членство Украины в Альянсе не поддерживают Венгрия, США, Словакия, и возможно еще несколько государств.

В первом проекте "мирного плана", который в ноябре США передали Украине, фигурировал пункт о том, что Украина должна закрепить в Конституции отказ от членства в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: