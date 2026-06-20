'Мистер Бин под кайфом': министр финансов США советовал Трампу не пускать Зеленского в Белый дом

Бессент называл украинского лидера "маленьким уродцем", "ребёнком с особыми потребностями" и "мистером Бином под кайфом", говорится в книге "Смена режима".

Министр финансов США Скотт Бессент якобы пытался убедить Дональда Трампа не проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Бессент называл украинского лидера "маленьким уродцем", "ребёнком с особыми потребностями" и "мистером Бином под кайфом", говорится в книге "Смена режима", написанной журналистами The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатаном Своном, пишет The Guardian.

По данным авторов, перед визитом Зеленского в Вашингтон часть окружения Трампа опасалась, что переговоры могут завершиться конфликтом. В частности, тогдашний советник по национальной безопасности Майк Волц пытался донести до украинского президента пожелание явиться на встречу в деловом костюме.

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В книге утверждается, что Бессент выступал против проведения переговоров до подписания соглашения об украинских полезных ископаемых. Авторы также приводят его якобы резкие высказывания в адрес Зеленского во время общения с коллегами.

Несмотря на предостережения, встреча в Белом доме состоялась 28 февраля 2025 года. Она завершилась громким спором, в ходе которого Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности за американскую поддержку и раскритиковали его поведение.

Как отмечают авторы, напряжение начало нарастать после того, как украинский президент настаивал на получении гарантий безопасности. Это вызвало раздражение у части американской стороны.

После неудачных переговоров Бессент в комментарии Bloomberg заявил, что Зеленский допустил серьезную дипломатическую ошибку. Он также выразил удивление поведением украинского лидера во время встречи в Овальном кабинете.

В книге также описан предыдущий визит Бессента в Киев, где он пытался убедить украинскую сторону подписать соглашение о полезных ископаемых. По словам авторов, переговоры проходили в напряженной обстановке и сопровождались эмоциональной дискуссией между сторонами.

Отдельно упоминается, что подготовка документа затянулась из-за споров между Бессентом и министром торговли США Говардом Лутником относительно формулировок соглашения. В итоге, по информации журналистов, Дональд Трамп попросил жену Джей Ди Вэнса, Ушу Вэнс, пересмотреть украинские поправки к документу, после чего текст был существенно отредактирован.

Авторы также утверждают, что в частных беседах Бессент сравнивал Трампа со своим бывшим работодателем – известным инвестором Джорджем Соросом. По их словам, министр финансов якобы считал, что между этими двумя влиятельными фигурами есть много общего.

Решение Трампа по Украине – последние новости

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске в августе 2025 года обсуждались договоренности, которые могли предусматривать передачу России части украинских территорий, не находившихся на тот момент под оккупацией. По словам Макрона, после переговоров в Анкоридже возникла угроза заключения соглашения, которое предусматривало бы уступки в пользу Москвы. Французский президент отметил, что впоследствии европейская делегация отправилась в Вашингтон, чтобы убедить американскую сторону отказаться от такого сценария.

В новой книге Regime Change ("Смена режима"), посвященной первым 14 месяцам второго президентского срока Дональда Трампа, приведены его высказывания об Украине во время одной из закрытых встреч в Овальном кабинете. По их данным, Трамп заявил, что не считает себя большим сторонником Украины, после чего упомянул об успехах украинок на международных конкурсах красоты.

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