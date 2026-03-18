Есть шаги в этом направлении: Зеленский рассказал о создании альтернативы Patriot в Европе

Кроме того, он обратил внимание на важность украинских знаний на Ближнем Востоке.

Создание системы, способной сбивать баллистические ракеты, как это делает Patriot, важно не только для Украины, но и для всей Европы. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Я думаю, это очень важно не только для нас, но и для всей Европы – мы должны найти альтернативу Patriot – антибаллистической системе. Мы должны найти, построить ее. И я знаю, что есть некоторые небольшие шаги в этом направлении. И я надеюсь, что они будут успешными", – сказал Зеленский.

Также, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский обратил внимание на важность украинского опыта в борьбе с беспилотниками на Ближнем Востоке. Он, в частности, отметил, что эти страны обратились к Украине за помощью.

"Потому что Patriot недостаточно. Чтобы помочь им защитить гражданских, речь идет о дронах-перехватчиках, которые дешевы, но их нужно много. Но недостаточно иметь тысячи или сотни тысяч этих дронов. Без софта, без наших инженеров, без технологических команд. Поэтому это не вопрос экспорта. Ты не можешь просто экспортировать дроны. Страны Ближнего Востока имеют лучшее, что есть в мире. У них есть Patriot, THAAD. Но этого недостаточно для защиты детей", – пояснил Зеленский.

Помощь Украине и собственные разработки ПВО

Напомним, ранее Великобритания обязалась ежегодно выделять на оборону Украины от 3 млрд фунтов до 2031 года. В частности, Лондон планирует поддерживать ПВО Украины и выделять средства на закупку оружия в США в рамках инициативы PURL.

Между тем соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина может начать сбивать российские ракеты собственными разработками уже в 2027 году. По его словам, речь идет о клоне С-400, который при этом является более легким и композитным.

Вас также могут заинтересовать новости: