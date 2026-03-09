У Зеленского раскрыли, сколько ракет Patriot Украина получила за время войны

В первые дни войны в Иране страны Ближнего Востока израсходовали больше ракет Patriot, чем получила Украина за все время.

Украина за четыре года войны против России получила всего около 600 ракет-перехватчиков к системам Patriot. Об этом рассказал The New York Times советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

При этом, по словам Зеленского и европейского комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, в первые дни войны в Иране на прошлой неделе страны Ближнего Востока израсходовали более 800 ракет Patriot для противодействия более чем 2000 иранским беспилотникам и более чем 500 баллистическим ракетам

Как отмечает издание, война в Иране может перекрыть потоки оборонительного вооружения, в котором Украина остро нуждается. Киев предложил обменять свои беспилотники-перехватчики странам Ближнего Востока на более мощные системы, необходимые Украине для противостояния российским баллистическим ракетам.

В начале после российского вторжения Украина иногда использовала дорогостоящие ракеты Patriot для сбивания линкоров "Шахед", однако это быстро оказалось нежизнеспособным: производство "Шахеда" обходится до 50 000 долларов, в то время как ракета-перехватчик Patriot стоит более 3 миллионов долларов.

При этом эти ракеты находятся в дефиците.

"В 2025 году военным поставлено всего 620 ракет Patriot, что является рекордным показателем", - отмечает NYT.

Дефицит ракет для Patriot в Украине

Напомним, по данным Reuters, на фоне продолжающихся массированных атак России ПВО Украины может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot. Также обострение противостояния между США и Ираном создает риск перенаправления американского вооружения из Украины в регион Персидского залива.

При этом Россия пытается использовать ситуацию с нехваткой ракет Patriot в Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Так, россияне увеличили количество баллистики в своих последних ударнах, пытаясь истощить украинские запасы.

