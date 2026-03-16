В Fire Point рассказали, когда Украина для отражения атак РФ сможет применить собственные ракеты

Главный конструктор оборонной компании говорит, что "сейчас есть проблема с головкой самонаведения".

Первый перехват российских ракет украинскими может состояться в 2027 году. Об этом рассказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью 24 Каналу.

Говоря о перспективе производства украинских ракет именно для нашей ПВО, он сказал, что Украина "подала инициативу Европе относительно европейского баллистического щита под названием "Фрея"".

"Основная идея этой инициативы – мы создали перехватчик, клон С-400. Он легче, чем С-400, потому что он композитный. Идея такова: мы открываем весь софт, у нас нет кил-свитча, то есть мы не можем дистанционно его отключить после того, как передадим европейцам. И тогда мы вместе с ними строим на базе этого перехватчика перехватчики для баллистики", – отметил Штилерман.

Он говорит, что "сейчас есть вопрос с головкой самонаведения, однако если ее не будет, будем перехватывать, как раньше – получать координаты от наземных станций".

"Сейчас мы предложили создать международный консорциум. Думаю, первое перехват произойдет в 2027 году", – добавил конструктор.

Как сообщал ранее УНИАН, заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров рассказал, что "Шахеды" над Украиной будет обезвреживать собственный "купол". Он будет значительно больше израильского. По словам Елизарова, решение уже утверждено, и "мы по нему движемся"

Также мы писали, что в Украине разработали комплекс ПВО "Шершень" и уже испытали его пятью типами ракет – советскими, иностранного производства, а также украинскими разработками. По словам директора Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергея Гончарова, система разработана таким образом, чтобы можно было использовать ракеты разных калибров с одной пусковой установки.

Вас также могут заинтересовать новости: