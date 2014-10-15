Кременчугский канал, директора которого обвинили в убийстве мэра, прекратил вещание в знак протеста

Об этом говорится в открытом письме телекомпании, переданном СМИ.

Согласно тексту письма, эта акция протеста канала касается защиты директора телекомпании «Визит» Александра Мельника, обвиняемого в заказе убийства мэра Кременчуга Олега Бабаева, а также самих репортеров, которым горисполком фактически заблокировал все возможности для получения телевизионных новостей или взятия комментариев.

«На телеканал оказывается давление. Репортеры канала «Визит» уже давно стали персонами нон-грата во всех официальных и силовых структурах города. Используется ужасный по своей силе админресурс для того, чтобы оказать давление на наших журналистов. При таких условиях независимая журналистика становится технически невозможной. Прекращаем вещание телеканала. Мы не можем связаться с владельцами канала. Мы готовы к диалогу. Надеемся на поддержку наших телезрителей и коллег-журналистов», - говорится в письме.

Читайте такжеВ деле об убийстве мэра Кременчуга задержали директора местной телекомпанииКак передает корреспондент УНИАН, сейчас вместо трансляции телепередач и новостей телеканал демонстрирует протестную заставку.

Как сообщал УНИАН, задержанному в сентябре директору ТРК «Визит» Александру Мельнику предъявили обвинения в организации убийства мэра Кременчуга Олега Бабаева и судьи Автозаводского райсуда Кременчуга Александра Лободенка. На данный момент продолжается судебное расследование.

11 февраля текущего года возле собственного дома был смертельно ранен 34-летнего судью Автозаводского районного суда Кременчуга Лободенко. Уголовное производство по этому факту ведется органами внутренних дел по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ст. 379 (убийство судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) УК Украины.

Мэра Кременчуга Бабаев был убит выстрелом в грудь возле его дома утром 26 июля. Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которое позже прокуратура переквалифицировала в "умышленное убийство, совершенное на заказ группой лиц". Подозреваемые в совершении убийства задержаны.