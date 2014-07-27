Смерть мэра Кременчуга: все версии убийства Бабаева

Милиция рассматривает несколько версий убийства мэра Кременчуга Олега Бабаева - они касаются профессиональной, предпринимательской деятельности, а также личных мотивов, сообщает ТСН.

"Версий этого убийства несколько, они связаны с его профессиональной деятельностью, предпринимательством, или личной неприязнью", - сообщил начальник отдела связей с общественностью облуправления милиции Юрий Сулаев.

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В то же время народный депутат Юрий Шаповалов, избранный по мажоритарному округу №146 (Кременчуг), считает, что убийство Бабаева - это попытка дестабилизировать ситуацию в городе.

"Все понимают, что в стране идет война, и чем больше дестабилизация, тем это больше на руку сепаратистам, на руку России, которая дестабилизирует ситуацию в стране. Я не верю, что кто-то в этом городе был способен на такое. Я считаю, что это внешний дестабилизирующий фактор", - сказал Шаповалов.

Первый вице-мэр Кременчуга Виктор Калашник, на которого теперь возложены обязанности городского главы, также высказал мнение, что убийство связано с попыткой дестабилизации ситуации.

"У нас в Кременчуге была, есть и будет власть. Будет продолжена командой Олега Бабаева вся та работа, которая проводилась. Ситуация должна быть стабильна", - сказал Калашник.

А председатель Полтавской облгосадминистрации Виктор Бугайчук считает, что убийство мэра Кременчуга является отголоском событий на востоке Украины. Он также выразил уверенность, что убийство мэра "никак не может быть связано со слухами о возможном назначении Бабаева на пост главы облгосадминистрации. Бугайчук также подчеркнул, что он не имеет информации о возможном назначении Бабаева на должность председателя Полтавской ОГА.

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Ранее СМИ со ссылкой на близкий к погибшему источник сообщили, что Бабаев мог быть назначен председателем Полтавской облгосадминистрации. По его словам, официальное представление могло произойти уже на следующей неделе. Однако в июне председатель Полтавского областного совета Петр Ворона на пресс-конференции заявил, что президент Петр Порошенко скорее всего уволит Бугайчука с должности Полтавской ОГА. По вопросу кандидатуры нового главы области, Ворона назвал тогда фамилию Андрея Баранова, председателя ОО "Полтавский Автомайдан", члена президиума совета ОО "Майдан" в Полтавской области, руководителя избирательной кампании Порошенко в Полтаве.

Также прозвучали фамилии Тараса Кутового (народный депутат "УДАРА", руководил региональным штабом Порошенко в Полтаве), мэра Кременчуга Бабаева и экс-губернатора Александра Удовиченко.