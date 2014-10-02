Существование именных партий в Украине является неприемлемым - политтехнолог

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства «Гайдай.com» Сергей Гайдай.

Он отметил, что «создание именных блоков на выборах показывает несостоятельность нашего избирателя». «Я бы только за то, что блоки называются партия Ляшко, блок Порошенко, даже Гражданская позиция стала теперь именным блоком, просто бы вычеркивал этих людей из политики», - добавил он.

Гайдай считает, что президент Порошенко даже косвенно не должен был участвовать в парламентских выборах. «У него есть все полномочия и пусть их выполняет, а он демонстрирует как когда-то Кучма и Янукович, что он хочет большей власти, потому что он хочет свое большинство в парламенте, свое правительство и своего премьер-министра».

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«Но это неправильно. Премьер-министр не должен зависеть от президента», - добавил он. Гайдай отметил, что президент Украины не должен презентовать экономические реформы, потому что это не его вопросами, поскольку в Конституции Украины, эти функции должно выполнять правительство.