ЦИК отказала в регистрации 819 кандидатам в народные депутаты - ОПОРА

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Схід+Захід», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, «зарегистрировано 6 тыс. 627 кандидатов, а отказано 819».

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Эксперт отметила, что «у 99% нет никаких замечаний к ЦИК, потому что закон четко устанавливает правила подачи документов, содержание, объемы и другие аспекты».

Айвазовская отметила, что «первый по рейтингу отказ – это когда кандидаты не подписали заявление, в котором обязывались отказаться от представительского мандата или иной деятельности, не совместимой с мандатом народного депутата».