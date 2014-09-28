ЦИК зарегистрировала еще 492 мажоритарщика на внеочередные парламентские выборы

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время сегодняшнего заседания было зарегистрировано 249 кандидатов в народные депутаты от 11 политических партий.

От Радикальной Партии Олега Ляшко - 177 кандидатов, от политической партии ”Оппозиционный блок”- 6, от политической партии ”Воля” - 10, от политической партии ”Сила людей” - 16, от политической парии ”Справедливость” - 2, от политической партии ”Зеленые” - 2, от Народного Руха Украины - 1, от партии ”Собор” - 3, от ”Украинской республиканской партии” - 5, от партии ”Зеленая планета” - 17, от политической партии ”Национальная Демократическая партия Украины” - 10.

В частности, от ”Оппозиционного блока” - Валерия Голенко, председател Луганского облсовета (ОВО номер 113, Луганская область), от Радикальной партии Олега Ляшко - Евгения Рыбалко, мэра Сватово, Луганская область (ОВО номер 113, Луганская область) и Валерия Андрущука, начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области (ОВО номер 113, Луганская область).

Читайте такжеЦИК зарегистрировала уже более пяти тысяч кандидатов в депутаты

Также во время сегодняшнего заседания, было зарегистрировано 243 самовыдвиженца. Среди них: в ОВО номер 118 (Львовская область) -Даниила Лубкивского, заместителя министра иностранных дел; в ОВО номер 105 (Луганская область) - Сергея Кравченко, мэра Луганска.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день, уже зарегистрировано 2493 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах. Из них 1378 - самовыдвиженцы и 1115 были выдвинуты партиями.