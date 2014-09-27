Милиция задержала два десятка участников незаконного марша коммунистов в Харькове

«Митинг в Харькове завершен. Милиция задержала два десятка человек, которые нарушили запрет на этот антиукраинский митинг. В числе прочих, задержали главную харьковскую коммунистку, экс-нардепа Аллу Александровскую. С криками и призывами «Украина не государство» ей нужно разговаривать со следователем в райотделе, а не баллотироваться в Украинский парламент», - сообщил министр.

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Как передает корреспондент УНИАН из Харькова, участники марша, начало которого было анонсировано на 12.00 начали собираться возле Зеркальной струи на улице Сумской около 11.30. К ним подошел судебный исполнитель и зачитал решение о запрете массового мероприятия, однако участники шествия отказались выполнять запрет. После этого сотрудники милиции оттеснили людей, что собрались от Зеркальной струи, наиболее активных участников задержали, их посадили в автобусы. Среди задержанных была первый секретарь Харьковского обкома КПУ Алла Александровская.

Корреспонденту УНИАН второй секретарь Харьковского городского комитета КПУ Наталья Ковшарь заявила, что организатором марша решение о запрете проводить марш никто не зачитывал.

Ковшарь отметила, что после задержания активистов было принято решение не проводить акцию.

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью МВД Украины в Харьковской области Наталья Захарова, работники милиции задержали 20 участников запрещенного судом марша, проведение которого инициировала КПУ. По словам Захаровой, все задержанные доставлены в территориальное подразделение милиции, где будут установлены их личности, проведена профилактическая беседа.

В это время в сквере за Зеркальной струей, а также в парке им. Шевченко имеющиеся маленькие группы людей, которые имели намерение участвовать в марше. В общем, их количество не превышает 100 человек.