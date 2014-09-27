Милиция не дала коммунистам провести митинг в Харькове

Митингующим коммунистам объяснили, что суд запретил им проводить митинги и марши, но первый секретарь Харьковского обкома Компартии Алла Александровская сообщила, что такого запрета нет, сообщает 057.ua.

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Коммунистов не пускают на территорию зеркальной струи, а тех, кто оказывает малейшее сопротивление - "пакуют" в машины и увозят по разным райотделам.