Милиция не дала коммунистам провести митинг в Харькове

12:48, 27 сентября 2014
Политика
0 0

Напротив Зеркальной струи проходит митинг коммунистов. Буйных сразу забирает милиция.

Митингующим коммунистам объяснили, что суд запретил им проводить митинги и марши, но первый секретарь Харьковского обкома Компартии Алла Александровская сообщила, что такого запрета нет, сообщает 057.ua.

Читайте такжеВ МВД предупредили харьковчан: ходить на запрещенный "Марш мира" сегодня не стоит

Коммунистов не пускают на территорию зеркальной струи, а тех, кто оказывает малейшее сопротивление - "пакуют"  в машины  и увозят по разным райотделам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter