Яценюк назвал условия, при которых Украина сможет перейти к мирным переговорам с РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал в интервью программе «Час-Тайм».

«Россия должна убраться со своими танками, агентурой, артиллерией... это первая предпосылка. Второе - мы должны восстановить контроль над украинско-российским участком государственной границы Украины. И это прямое обязательство России. Третье - Россия должна выполнить вчерашнюю Резолюцию Совета безопасности ООН и прекратить поддерживать террористов на территории Украины. И четвертое - тогда мы можем перейти к мирным переговорам ”, - сказал он.

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Яценюк отметил, что ”очень скептически настроен по поводу успешности мирных переговоров, зная, что у России в голове, но для Украины нужен мир”.

Он также подчеркнул, что, проголосовав вчера за Резолюцию Совета Безопасности ООН 2178 по усилению ответственности за помощь террористическим организациям, Россия взяла на себя обязательства прекратить поддержку российских террористов на Донбассе.

«Мы рассматриваем эту резолюцию как обязательство России остановить поддержку террористов, которые спонсируются РФ на территории Украины”, - сказал он.