Яценюк: Резолюция Совбеза ООН обязывает Россию прекратить поддержку боевиков
20:56, 25 сентября 2014Политика
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Проголосовав за резолюцию Совета Безопасности ООН 2178 по усилению ответственности за помощь террористическим организациям, Россия взяла на себя обязательства прекратить поддержку боевиков на Донбассе.
Яценюк: РФ обязалась не поддерживать боевиков на Донбассе \ фото УНИАН
Такое заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюк, который находится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке,сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.
Читайте такжеСовбез ООН принял резолюцию по борьбе с терроризмомАрсений Яценюк отметил, что этот юридически обязывающий документ, который направлен на борьбу с финансированием и поддержкой террористических организаций, в полной мере касается России.
«Рассчитываем, что Россия выполнит все положения этой резолюции и российские террористы, наконец, покинут территорию Украины», - подчеркнул глава украинского правительства.
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