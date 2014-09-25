Яценюк: Резолюция Совбеза ООН обязывает Россию прекратить поддержку боевиков

Такое заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюк, который находится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке,сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

Читайте такжеСовбез ООН принял резолюцию по борьбе с терроризмомАрсений Яценюк отметил, что этот юридически обязывающий документ, который направлен на борьбу с финансированием и поддержкой террористических организаций, в полной мере касается России.

«Рассчитываем, что Россия выполнит все положения этой резолюции и российские террористы, наконец, покинут территорию Украины», - подчеркнул глава украинского правительства.