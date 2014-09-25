Порошенко объяснил, почему некоторые "беркутовцы" после событий на Майдане имеют право на защиту

Президент Украины Петр Порошенко считает, что бойцы “Беркута” и Внутренних войск, которые после событий на Грушевского и на Институтской пошли в зону АТО оборонять государство, имеют право на защиту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции.

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“Кто должен быть оправдан за те преступления, которые совершались на улицах Институтской и Грушевского. Я тоже должен об этом сказать. Бойцы “Беркута, бойцы Внутренних войск, которые после событий на Грушевского и на Институтской пошли в зону АТО, героически защищали государство и кровью смыли свою вину, должны быть защищены. Возможно, это кому-то не понравится, но это моя принципиальная позиция. Те, кто защищал государство с оружием в руках, рисковал жизнью и героически воевал, имеют право на защиту. Все остальные после детальных расследований должны быть привлечены к ответственности”, - сказал он.