Порошенко обещает отреагировать на требование харьковчан об отставке Кернеса

Президент Украины Петр Порошенко обещает отреагировать на обращение общественных активистов, которые требуют отставки мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно перекрытия движения на Крещатике общественными активистами, которые являются противниками политики нынешней власти в Харькове и требуют встречи с президентом.

Читайте такжеХарьковчане перекрыли движение по Крещатику, требуя отставки Кернеса (фоторепортаж)

”Они пришли на Банковую, передали обращение. Там были один или два действующих народных депутатов, в том числе из Партии регионов. Это обращение попало ко мне и, конечно, я на него соответствующим образом отреагирую”, - сказал Порошенко.

Кроме того, он отметил, что деятельность городского головы Харькова ”может кому-то нравиться, кому-то не нравиться”. ”Я, например, особенно до Революции достоинства, точно был не в восторге. После его ранения, конечно, определенное христианское отношение... Мое отношение определенным образом немного изменилось”, - отметил президент.

Кроме того, отвечая на вопрос по поводу закрытия уголовных дел в отношении экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина, Порошенко отметил, что проверка правомерности закрытия дел осуществляется Генпрокуратурой и может быть обжалована в суде. ”Я это также поставлю на контроль”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром возле Администрации президента начался митинг представителей Харьковского автомайдана с требованием отставки городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Читайте такжеКернес считает, что "коррумпированная" милиция не расследует дело о покушении на него

Затем харьковские активисты пришли на Крещатик, где перекрыли движение транспорта.

Они заявляют, что они не уйдут с Крещатика, пока не встретятся с президентом и не передадут ему требование об отставке мэра Харькова.

Активисты также требуют возобновить уголовные производства в отношении Кернеса и Добкина.