В Киев с необъявленным визитом прибыл сенатор США, отвечающий за поставки оружия
Председатель комитета сената США по вопросам вооруженных сил Карл Левин прибыл с визитом в Киев.
Об этом в "Твиттере" написал посол США в Украине Джеффри Пайетт. "Немногое впечатляет больше, чем С-17", - написал американский посол.
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Речь идет о том, что сенатор прилетел в Киев на стратегическом военно-транспортном самолете Boeing C-17.
#RT@GeoffPyatt Few sights more impressive than a C-17. Welcoming Armed Service Chairman Senator Levin back to Kyiv. pic.twitter.com/lDxaquBcmt
— Vladimir (@vld9) 2 сентября 2014
Отметим, что визит сенатора в Киев не был анонсирован, в связи с чем информация о цели его прибытия отсутствует. Карл Левин является одним из главных лоббистов в вопросах предоставления Украине помощи, в том числе военной, от США. Как сообщал УНИАН, он обратился к президенту США с инициативой введения широких секторальных санкций против России и признания "ДНР" террористической организацией.