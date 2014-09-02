В Киев с необъявленным визитом прибыл сенатор США, отвечающий за поставки оружия

18:38, 02 сентября 2014
Политика
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Председатель комитета сената США по вопросам вооруженных сил  Карл Левин прибыл с визитом в Киев.

США Россия / фото joinfo.ua

Об этом в "Твиттере" написал посол США в Украине Джеффри Пайетт. "Немногое впечатляет больше, чем С-17", - написал американский посол.

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Речь идет о том, что сенатор прилетел в Киев на стратегическом военно-транспортном самолете Boeing C-17.

Отметим, что визит сенатора в Киев не был анонсирован, в связи с чем информация о цели его прибытия отсутствует. Карл Левин является одним из главных лоббистов в вопросах предоставления Украине помощи, в том числе военной, от США. Как сообщал УНИАН, он обратился к президенту США с инициативой введения широких секторальных санкций против России и признания "ДНР" террористической организацией.

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