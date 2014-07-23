Американские сенаторы просят Обаму признать «ДНР» террористами

Как сообщает «Голос Америки», председатели трех комитетов Сената Роберт Менендес, Даян Файнстайн и Карл Левин обратились с письмом к президенту США, в котором, в частности предлагают Обаме всерьез задуматься над возможностью признания «ДНР» иностранной террористической организацией.

Также сенаторы призывают расширить санкции, нацеленные на оборонный, энергетический и финансовый секторы России.

«Мы пишем, чтобы выразить наше возмущение по поводу бессмысленного уничтожения малайзийского пассажирского самолета и попросить, чтобы вы рассмотрели вопрос о введении значительных дополнительных санкций для наказания Российской Федерации за ее материальную поддержку самопровозглашенной так называемой «Донецкой народной республики», – говорится в письме.

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Сенаторы выразили солидарность с заявлениями администрации президента США о том, что пассажирский самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух» и добавили: «Собранные доказательства, вместе с усилиями их скрыть и блокированием международных следователей, указывают на вину России и сепаратистов-боевиков, которых она поддерживает в Украине».

Сенаторы напомнили, что боевики «ДНР» до ужасной трагедии с малайзийским «Боингом» также сбили украинские военные самолеты Ан-26, Су-25 и несколько вертолетов, и тогда «ДНР» взяла на себя ответственность за каждый из этих актов.

«Мы требуем наложить немедленные широкие санкции на оборонную отрасль России, в том числе государственный Рособоронэкспорт, ведь именно это может заставить Россию воздержаться от предоставления оборудования, помощи сепаратистам в Украине или от их подготовки», – резюмируют сенаторы.