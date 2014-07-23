Американские сенаторы просят Обаму признать «ДНР» террористами
Американские сенаторы просят президента США Барака Обаму признать «Донецкую народную республику» иностранной террористической организацией.
Как сообщает «Голос Америки», председатели трех комитетов Сената Роберт Менендес, Даян Файнстайн и Карл Левин обратились с письмом к президенту США, в котором, в частности предлагают Обаме всерьез задуматься над возможностью признания «ДНР» иностранной террористической организацией.
Также сенаторы призывают расширить санкции, нацеленные на оборонный, энергетический и финансовый секторы России.
«Мы пишем, чтобы выразить наше возмущение по поводу бессмысленного уничтожения малайзийского пассажирского самолета и попросить, чтобы вы рассмотрели вопрос о введении значительных дополнительных санкций для наказания Российской Федерации за ее материальную поддержку самопровозглашенной так называемой «Донецкой народной республики», – говорится в письме.
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Сенаторы выразили солидарность с заявлениями администрации президента США о том, что пассажирский самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух» и добавили: «Собранные доказательства, вместе с усилиями их скрыть и блокированием международных следователей, указывают на вину России и сепаратистов-боевиков, которых она поддерживает в Украине».
Сенаторы напомнили, что боевики «ДНР» до ужасной трагедии с малайзийским «Боингом» также сбили украинские военные самолеты Ан-26, Су-25 и несколько вертолетов, и тогда «ДНР» взяла на себя ответственность за каждый из этих актов.
«Мы требуем наложить немедленные широкие санкции на оборонную отрасль России, в том числе государственный Рособоронэкспорт, ведь именно это может заставить Россию воздержаться от предоставления оборудования, помощи сепаратистам в Украине или от их подготовки», – резюмируют сенаторы.