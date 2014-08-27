Порошенко и Путин договорились о консультациях о закрытии границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в заявлении для прессы после ряда сегодняшних встреч Минске.

«Обсуждалась необходимость закрытия границ Украины для перемещения техники, наемников, боеприпасов. Достигнута договоренность, что немедленно начнутся консультации пограничников, целью которых будет обеспечение реализации этой договоренности», - отметил глава государства.

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Кроме того, Порошенко добавил, что было договорено обеспечить режим консультаций между начальниками Генштабов и «также будет сделана попытка обеспечить предпосылки мирного процесса».

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, а также состоялась двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча двух президентов началась после переговоров в формате Украина-ЕС-Евразийская тройка, состоявшихся 26 августа в Минске.