Царев опроверг сообщение о тяжелом ранении коллеги-террориста Гиркина

19:22, 13 августа 2014
Политика
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Сепаратист Царев отрицает информацию о тяжелом ранении Гиркина.

Боевик Гиркин-Стрелков / Фото: УНИАН

Лишенный депутатских полномочий лидер сепаратистского движения «Юго-Восток» Олег Царев заявил, что лидер боевиков Игорь Стрелков не получал ранений.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сейчас пишут о том, что Игорь Стрелков ранен. Это неправда", - написал он.

Сообщение о тяжелом ранении Стрелкова также отрицает агентство российского пропагандиста Киселева «РИА Новости». Там ссылаются на слова в руководстве террористов из ДНР.

"Это бред", - заявил агентству террорист и по совместительству «руководитель отдела международной информационной службы политотдела министерства обороны ДНР» Владислав Бриг.

Так называемая «пресс-служба ДНР» также не подтверждает информацию о ранении Стрелкова.

"Мы связались с заместителем Стрелкова, Березиным, он не подтверждает эту информацию", - сообщили в «пресс-службе» террористов.

Как ранее сообщал УНИАН, сайт террористов, так называемое "Агенство Новороссия" передавал, что Стрелков тяжело ранен.

"Состояние министра обороны "ДНР" - тяжелое. Информация уточняется", - говорилось на сайте боевиков.

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