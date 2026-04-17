В Аргентине изобрели 'магнитный' цемент: материал обещает революцию в строительстве

Традиционный ремонт со сверлением стен и тучами пыли может уйти в прошлое.

Что, если для того, чтобы повесить картину, больше не понадобятся дрель, дюбели, пыль на полу и последующая заделка дыр? 29-летний аргентинский изобретатель Марко Агустин Секки разработал Ironplac – намагничиваемый строительный материал, призванный позволить стенам удерживать предметы на магнитной основе без гвоздей и шурупов.

Первые пилотные испытания показали, что эта идея – нечто большее, чем просто эффектная демонстрация, но проект все еще находится в стадии разработки, пишет Econews.

Суть предложения легко понять, даже несмотря на новизну самого материала. Вместо того чтобы рассматривать стену как пассивную поверхность, Ironplac стремится превратить ее в финишное покрытие, способное притягивать магниты, что упрощает размещение, снятие и перестановку рам, инструментов и аксессуаров. В практическом плане это может изменить принципы организации домов, офисов, мастерских и учебных классов.

Что такое Ironplac

В официальных каналах Ironplac описывается как намагничиваемая строительная система как для "мокрого", так и для "сухого" строительства, то есть как для традиционной отделки в стиле штукатурки, так и для внутренних систем на основе панелей. Она предназначена для работы с цементом, плитами и покрытиями и представлена как способ превращения новых и существующих стен в активные поверхности без сверления отверстий.

В интервью о проекте изобретатель отметил, что идея выросла из обычного разочарования. Почему людям до сих пор приходится сверлить стену каждый раз, когда они хотят повесить картину, передвинуть стеллаж для инструментов или изменить планировку комнаты? В ходе демонстраций он показал стены, удерживающие такие предметы, как инструменты, ножи, панели и даже лопату, с помощью магнитов вместо шурупов.

В описании самого проекта указывалось, что цель состоит в том, чтобы превратить стены в "активные" и функциональные поверхности. Это не означает сенсорные экраны или электронику. Это означает, что сама стена становится частью системы хранения и организации пространства, что является небольшим сдвигом в теории, но огромным – в повседневном использовании.

Как на самом деле работает стена

Ключевым моментом является то, что Ironplac не представляется как активный магнит или электрическая система. Согласно описанию проекта и объяснениям самого изобретателя, в материале используется специальная смесь с минеральными и ферросплавными наполнителями, которая придает готовой поверхности способность удерживать магниты, сохраняя при этом внешний вид и текстуру обычной стены.

Проще говоря, стена не остается "включенной", как работающее устройство. Она ведет себя скорее как пассивная поверхность, которая реагирует, когда к ней прикасается объект с магнитом. Для "мокрого" строительства продукт можно подготовить как финальный слой шпаклевки, смешать с водой и нанести почти так же, как традиционное финишное покрытие.

Это различие имеет значение. Люди часто слышат "магнитная стена" и представляют себе постоянное поле, притягивающее все металлическое поблизости, но система описывалась иначе. Стена делает что-то полезное только тогда, когда сам объект оснащен магнитом, что делает идею ближе к практичному отделочному материалу, чем к гаджету.

Почему это может заинтересовать строителей

Любой, кто когда-либо переезжал в арендованное жилье, ремонтировал кухню или переоборудовал мастерскую, знает о небольшом беспорядке, который сопутствует каждому новому отверстию в стене.

Шум дрели, пыль, пластиковые дюбели, последующая покраска и заделанные пятна – это незначительные проблемы по отдельности, но вместе они накапливаются. Поверхность, позволяющая перемещать объекты без нанесения ущерба каждый раз, имеет очевидную привлекательность.

Существует также более широкий строительный аспект. В ЮНЕП заявили, что в 2022 году на долю зданий пришлось 34% мирового спроса на энергию и 37% выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой и производственными процессами, в то время как Агентство по охране окружающей среды США (EPA) оценило объем отходов от строительства и сноса в 544 миллиона тонн в 2018 году.

Одно магнитное покрытие, конечно, не решит эту проблему, но более адаптируемые интерьеры могут вписаться в общую тенденцию по сокращению ненужных переделок и отходов.

Общая картина материалов

Ironplac может звучать необычно, но магнитное поведение материалов на цементной основе не является научной фантастикой. В статье 2026 года Хоссейна Барарджани и его коллег из Гилянского университета и Университета Аделаиды, опубликованной в журнале Results in Engineering, исследовались цементные композиты, изготовленные с магнитным песком и порошком магнетита для технических нужд, включая беспроводную передачу энергии и магнитное зондирование.

То исследование было направлено на применение в инфраструктуре, а не в гостиных. Тем не менее, оно показало, что лежащая в основе идея материалов реальна. Что выделяет Ironplac, так это его фокус на повседневности – использование свойства, которое исследователи изучали для специализированных целей, и применение его к простой проблеме дома и рабочего места, которую большинство людей распознают за считанные секунды.

Что будет дальше

На данный момент проект все еще пытается перейти от прототипа к продукту. Его создатель заявил, что он еще не поступил в продажу, а официальные сообщения о проекте демонстрировали пилотные испытания в реальных строительных условиях, включая установки для сухого строительства.

В сообщениях об изобретении также говорилось, что формула проходит путь через Договор о патентной кооперации – международную систему регистрации, управляемую Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Существуют также практические вопросы, которые важнее ажиотажа, в том числе то, какой вес материал может выдерживать в течение длительного времени и насколько хорошо он справляется с многократными перестановками, влажностью или перекраской. Именно такие ответы обычно решают, останется ли многообещающий материал умным прототипом или станет частью обычного строительства.

Это дает основания полагать, что следующий этап – это не столько новизна, сколько доказательства. Если Ironplac сможет продемонстрировать стабильную работу, приемлемую цену и вызвать достаточное доверие у строителей, архитекторов и владельцев недвижимости, то сверление дыр для картины может начать восприниматься как старая привычка, а не необходимость.

