Британия намерена присоединиться к закупке оружия для Украины: The Times раскрыл схему

Пока что британские компании смогут участвовать в тендерах только на те контракты, которые не могут быть выполнены оборонными компаниями внутри ЕС.

Европейский союз открыл Великобритании возможность присоединиться к кредитной программе ЕС на 90 млрд евро для Украины. Как пишет The Times, ожидается, что в рамках этой программы будут предоставлены средства для помощи Киеву в закупке вооружений на сумму до 60 миллиардов евро в течение следующего года.

В то же время, согласно действующим правилам ЕС, британские компании смогут участвовать в тендерах только на те контракты, которые не могут быть выполнены оборонными компаниями внутри ЕС. Как отмечает издание, сейчас британские министры хотят договориться о более широком доступе, который позволит их компаниям конкурировать с европейскими на равных условиях.

Еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что ЕС открыт для более широкого участия Великобритании в этой схеме, добавив, что это может быть выгодно обеим сторонам.

"В условиях все более нестабильного мира безопасность и оборона занимают важное место в повестке дня ЕС и требуют от нас согласованной работы с нашими ближайшими партнерами, включая Великобританию. Мы завершаем работу над кредитом поддержки Украины в размере 90 миллиардов евро с возможностью участия Великобритании", – сказал он.

Окончательная сумма вклада Великобритании еще не согласована, но ожидается, что она составит около 390 миллионов фунтов стерлингов (около 455 миллионов евро).

Источник The Times в правительстве подтвердил, что Великобритания ведет переговоры о присоединении к программе кредитования. Представители ЕС также заявили, что не имеют возражений против участия британских оружейных компаний в тендере на закупку украинского оружия, финансируемом за счет кредита. Условия кредита, согласованные странами-членами, предполагают, что Британия будет выплачивать свою "справедливую долю" годовых процентов, оцениваемых в 3 млрд евро.

Оружие для Украины

Киев рассчитывает получить от Европейского Союза согласованный ранее беспроцентный кредит на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. На военную помощь должны направить 60 млрд евро, остальные 30 млрд евро – на бюджетные расходы.

При этом в Брюсселе прогнозируют, что Украина сможет получить первый транш кредита в размере 90 млрд евро только во втором полугодии 2026 года.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил о крупнейшей поставке дронов в этом году – более 120 тысяч новых дронов будут доставлены из Великобритании в Украину. Также будут предоставлены сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет для ПВО.

