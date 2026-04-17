Легенда уходит на 'пенсию': США сделали финальный шаг к списанию штурмовиков A-10

ВВС США свернут программу A-10, несмотря на боевую эффективность, а вопрос о замене штурмовика остается открытым.

Военно-воздушные силы США сделали еще один шаг к завершению службы легендарных штурмовиков A-10 Thunderbolt II – на авиабазе Дэвис-Монтан состоялся выпуск последней группы новых пилотов для этих самолетов, пишет Defense Express.

Церемония стала частью постепенного сворачивания программы эксплуатации A-10. Ранее в этом году также был проведен последний капитальный ремонт штурмовика, после чего закрыли ремонтное депо на базе Хилл. Это означает, что восстановление самолетов больше невозможно, а их списание становится фактически необратимым.

Несмотря на эффективность – курс на списание

Несмотря на планы вывода из эксплуатации, A-10 продолжают демонстрировать эффективность в боевых условиях, в частности во время операции "Эпическая ярость" против Ирана, где успешно действовали против дронов и малых целей на море.

Видео дня

Впрочем, это не изменило стратегического курса – штурмовики планируется окончательно снять с вооружения до конца десятилетия.

Конгресс тормозит полное списание

В бюджетном запросе на 2026 год ВВС США предлагали списать все 162 самолета A-10, однако Конгресс разрешил вывести из эксплуатации лишь 59 машин. Это очередной эпизод длительного противостояния между военными и законодателями относительно будущего этих самолетов.

Главный вопрос, который остается открытым, – чем заменить A-10. Военные до сих пор не дали четкого ответа, какие платформы возьмут на себя их задачи.

Кроме того, существует риск потери опытного персонала. После сокращения программ пилоты и техники часто переходят в другие подразделения или покидают службу, в частности уходят в гражданскую авиацию.

Интересные новости об A-10 Thunderbolt II

Как сообщал УНИАН, американский штурмовик A-10 Thunderbolt II, более известный как Warthog, считается одним из самых живучих боевых самолетов в мире. Его конструкция позволяет возвращаться на базу даже после критических повреждений, которые были бы фатальными для большинства других машин.

Ключевой элемент защиты – титановая кабина весом около 540 кг. Эта "ванна" толщиной до 38 мм способна выдерживать прямые попадания зенитного огня, защищая пилота даже в самых жарких условиях боя.

Вас также могут заинтересовать новости: