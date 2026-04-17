Учёные воссоздали вымершую гигантскую черепаху, исчезнувшую 180 лет назад

На острове Флореана в архипелаге Галапагос в Тихом океане впервые за более чем 180 лет появилось 158 молодых гигантских черепах. Как пишет издание EcoNews, это произошло в рамках масштабного экологического проекта по восстановлению местной экосистемы, которая постепенно деградировала после исчезновения этого вида еще в XIX веке.

Речь идет о флоренской гигантской черепахе (также известной как слоновая черепаха), которая считалась вымершей на острове с середины 1800-х годов. Однако, как сообщает издание, ее генетическая линия частично сохранилась в гибридных популяциях на других островах. Благодаря многолетним исследованиям ДНК и селекционной программе удалось вывести молодых особей, максимально близких к исходной популяции. Их и выпустили на острове.

В публикации отмечается, что возвращение черепах является лишь первым этапом долгосрочного плана. Ключевая идея инициативы – сначала избавиться от инвазивных видов, восстановить природную среду, а затем вернуть исчезнувшие локально виды. Такой подход, известный как "rewilding" ("восстановление дикости"), должен восстановить природные процессы, нарушенные за последние два столетия.

Видео дня

Причины исчезновения черепах на Флореане были типичными для островов. Как отмечается в материале, пираты, китобои и переселенцы завезли сюда чужеродные виды, в частности грызунов и кошек, которые быстро распространились. Одновременно самих черепах массово вылавливали как удобный источник пищи для мореплавателей. В результате экосистема лишилась одного из ключевых "инженеров".

Возвращение вида стало возможным благодаря открытию 2008 года, когда ученые обнаружили генетические следы "вымершей" линии у черепах на острове Исабела. Вероятно, животных когда-то перевозили моряки между островами. После экспедиции 2015 года удалось определить 23 особи-основателя для селекционной программы, которая стартовала в 2017 году. Уже к 2025 году было выращено более 600 молодых черепах.

Особое внимание уделили борьбе с инвазивными видами. В 2023 году на острове начали масштабную кампанию по их уничтожению, что уже дало первые результаты: на Флореане снова зафиксировали галапагоскую пастушку – птицу, которую не видели здесь со времен Чарльза Дарвина.

Ученые подчеркивают, что гигантские черепахи играют критическую роль в природе, ведь они распространяют семена, формируют растительный покров и прокладывают "пути" в экосистеме. Именно поэтому их называют "инженерами экосистем".

В то же время исследователи подчеркивают, что речь идет о проекте на десятилетия. Гигантские черепахи могут жить более 100 лет и достигают зрелости лишь через несколько десятков лет, поэтому эффект от их возвращения станет заметным не сразу. В будущем планируется также восстановление других видов, в частности пересмешника Флореаны и местной змеи.

Другие новости экологии

Вас также могут заинтересовать новости: