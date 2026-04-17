Дело, в котором вероятно фигурировала взятка прокурору Гладию, остановили и засекретили, – Сикалов

Расследование уголовного дела, в ходе которого правоохранительные органы изъяли 2,5 млн долларов США наличными и черновую бухгалтерию с возможными доказательствами передачи взяток руководству Полтавской областной прокуратуры, в настоящее время приостановлено, материалы судебных заседаний засекречены, а деньги возвращены владельцам.

Об этом говорится в публикации общественного активиста, главного редактора издания "Последний бастион" Геннадия Сикалова.

По информации автора расследования, речь идет о резонансном деле, в рамках которого детективы НАБУ и ГБР ранее провели ряд обысков в Полтаве, в частности в помещениях ресторана "Мимино" и по местам проживания фигурантов. Сикалов утверждает, что это заведение фактически использовалось как теневой финансовый центр для аккумулирования средств.

Основными бенефициарами деятельности этого неформального финансового хаба, по данным источников автора, якобы являются глава областной прокуратуры Евгений Гладий и его первый заместитель Роман Ерохин.

"Когда детективы НАБУ и ГБР нагрянули с обысками в "Мимино" и по местам проживания фигурантов дела и изъяли у [депутата горсовета Игоря] Чубаря так называемую "кухонную книжку" – черновые записи с четким расписанием, кому, сколько и когда передавалось ежемесячно, а вместе с ней и 2,5 миллиона долларов наличными, казалось бы, финал неизбежен", – отмечает Сикалов.

Активист заявляет, что следствие оперировало задокументированными доказательствами передачи средств непосредственно прокурору области Евгению Гладию. Однако на данном этапе, по его данным, движение дела заблокировано.

"Дело приостанавливается, а материалы судебных заседаний по нему – засекречивают. Коррупционные деньги просто возвращают владельцу. И возвращаются они именно благодаря системе, которую курирует Гладий", – подчеркивает он.

Кроме того, в своей публикации Сикалов приводит ряд других эпизодов, которые, по его оценке, свидетельствуют о системном бездействии прокуратуры в отношении расследования хищений городского и областного бюджетов. В частности, автор указывает на игнорирование правоохранителями деятельности организаторов схем во время замены тротуарной плитки в Полтаве (где общая сумма подрядов оценивается в более чем 1 млрд грн) и бесследное исчезновение 11 тысяч квадратных метров демонтированного покрытия. Также, по утверждению Сикалова, областная прокуратура могла "затормозить" дела о закупке городом технической соли в 2022-2023 годах, где сумма вероятных убытков достигает 60 млн грн.

Отдельный блок обвинений касается деятельности должностных лиц Полтавской областной военной администрации (ОВА). Сикалов обращает внимание на отсутствие уголовных производств по фактам вероятного мошенничества со стороны заместителя главы ОВА Ирины Салогуб. По данным Национального агентства по обеспечению качества образования (НАЗЯВО), в ее диссертации было выявлено 63% плагиата, из-за чего чиновницу лишили ученой степени. Несмотря на это, она годами получала государственные надбавки, однако прокуратура не открывает соответствующих производств.

В заключение автор расследования заявляет о систематических случаях утечки служебной информации из областной прокуратуры, когда фигуранты коррупционных дел (в частности, глава одной из ОТГ и лица, причастные к незаконной добыче в карьере) узнают о подготовке им подозрений до момента их официального вручения.

Общий вывод Сикалова относительно ситуации в регионе категоричен: "Полтавщина окончательно превратилась в закрытое акционерное общество казнокрадов, где Конституция и Уголовный кодекс существуют лишь в виде макулатуры".

