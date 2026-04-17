Хроника позора: ВСУ обнародовали полный список кораблей РФ, уничтоженных за время войны

Около 30% боевого состава Черноморского флота РФ потеряно или серьезно повреждено.

Силы обороны осуществили то, что ранее считалось невозможным даже в военной теории: государство без крупного военно-морского флота фактически разгромило агрессора в акватории, которую тот считал "домашней". Военные рассказали, какие корабли потеряла Россия с начала вторжения в Украину, а также об уникальности боевых операций.

Как сообщили в Военно-морских силах ВС Украины, среди потерь России в Черном и Азовском морях за время войны – 9 крупных боевых кораблей, 6 боевых и патрульных кораблей.

Также речь идет о 6 судах обеспечения, 3 десантных или транспортных кораблях, подводной лодке и десятках катеров и малых судов.

Видео дня

"Остальные российские корабли отступили из Крыма и скрываются в Новороссийске. И мы видим, где именно", – отмечают в ВМС Украины.

Только в 2022 году баллистической ракетой "Точка-У" был поражен большой десантный корабль (БДК) "Саратов", ракеты "Нептун" – флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", дроны Bayraktar TB2 – десантные катера "Серна" и "Раптор". Также – судно обеспечения "Всеволод Бобров", буксир "Спасатель Василий Бех", фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Иван Голубец".

Хронология позора

"Российский флот утратил наступательную мощь и вынужден бороться за собственное выживание. В частности, по состоянию на начало 2026 года около 30% боевого состава Черноморского флота РФ утрачено или серьезно повреждено", – отмечают в Министерстве обороны Украины.

В частности, уничтожение в порту временно оккупированного Бердянска "Саратова" стало уникальным случаем применения наземной ракеты по морской цели в порту. Вместе с ним тогда повреждения получили еще два корабля – "Новочеркасск" и "Цезарь Куников". Благодаря этому поражению были сорваны планы оккупантов по высадке десанта на юге Украины.

Ракетный крейсер "Москва", который в апреле 2022 года был атакован в районе острова Змеиный, затонул во время буксировки в Севастополь. Это самая дорогостоящая потеря оккупантов – "Москва" обеспечивала ПВО-прикрытие для группировки кораблей в Черном море с помощью комплекса С-300Ф. Без этого "зонтика" российские корабли стали уязвимыми для авиации и беспилотников, что в конечном итоге привело к освобождению Змеиного и открытию "зернового коридора".

Судно "Всеволод Бобров" было одним из самых новых в составе ЧФ – в результате атаки на борту вспыхнул масштабный пожар, хотя корабль остался на плаву и был отбуксирован в Севастополь, он получил серьезные повреждения, в частности дорогостоящего оборудования, что вывело его из строя на длительный срок.

Буксир "Василий Бех" был подбит, когда он транспортировал боеприпасы, вооружение и личный состав на остров Змеиный, – это было первым успешным применением западных противокорабельных ракет с начала широкомасштабного вторжения.

Корабль "Адмирал Макаров" был впервые поражен во время исторической атаки морских и воздушных дронов на Севастопольскую бухту в октябре 2022 года. На тот момент "Адмирал Макаров" выполнял роль флагмана после гибели "Москвы". Во второй раз он был поражен в апреле 2026 года во время массированного комбинированного удара по Новороссийску (РФ). По данным Минобороны, фрегат получил критические повреждения надстройки и пусковых установок ракет "Калибр".

В министерстве также напоминают о поражении ВДК "Оленёгорский горняк", произошедшем в августе 2023 года в Новороссийске. Это стало первой успешной операцией украинских беспилотников на таком большом расстоянии от подконтрольного берега – более 700 километров.

Примерно через месяц в Севастополе ВСУ "достали" подводную лодку "Ростов-на-Дону" и ВДК "Минск" – успешный удар по защищенной базе в Севастополе заставил РФ начать передислокацию флота в Новороссийск, что значительно затруднило обслуживание судов.

Мышь в ловушке

Одним из первых успешных примеров использования "дистанционного минирования" и комбинированных операций стало поражение патрульного корабля "Павел Державин". Малый ракетный корабль (МРК) проекта "Буян-М" – жертва операции, в ходе которой были использованы морские дроны с экспериментальным вооружением.

Ракетный корвет "Аскольд" – новейший МРК проекта "Каракурт" – был поражен ракетами на судостроительном заводе "Залив" в Керчи – этой атакой Украина доказала способность поражать вражеские цели в самой отдаленной точке Крыма – Керчи, отмечают в Минобороны.

ВДК "Новочеркасск" был атакован крылатыми ракетами в порту Феодосии – по данным разведки, на борту могли находиться ударные БПЛА типа Shahed. После потери "Новочеркасска" россияне практически перестали использовать ВДК по их прямому назначению.

Также среди потерь ЧФ РФ – ракетный катер "Ивановец", который был уничтожен на рейде озера Донузлав в западной части Крыма (таких катеров в составе ЧФ было всего 3), ВДК "Цезарь Куников", один из самых современных кораблей РФ, патрульный корабль "Сергей Котов" и др.

Болезненным для россиян стало поражение спасательного судна "Коммуна", которое было спущено на воду еще в 1913 году. Эта раритетная единица – единственное судно в составе Черноморского флота, способное проводить глубоководные спасательные работы и поднимать со дна затонувшие объекты (ракеты, дроны или части крупных кораблей). Именно "Коммуна" в свое время обследовала место гибели крейсера "Москва".

После уничтожения МРК "Циклон" – последнего носителя крылатых ракет "Калибр", который физически находился в Крыму – РФ была вынуждена вывести все боеспособные ракетоносцы в Новороссийск и Туапсе.

"Подводная лодка класса 636 "Варшавянка" – одна из самых современных дизель-электрических подводных лодок Черноморского флота РФ. За малошумность получила в НАТО прозвище "Черная дыра", поражена во время нахождения в надводном положении вблизи входа в Севастопольскую бухту", – говорится в сообщении.

Среди успешных целей – большой железнодорожный паром "Конро Трейд", который атаковали в порту "Кавказ" (Краснодарский край РФ) – единственная единица, обеспечивавшая регулярную перевозку топлива и боеприпасов с территории РФ в Крым в обход поврежденного Керченского моста, а также – тральщик "Валентин Пикуль", противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов" и т. д.

Российский флот: последние новости

Напомним, по мнению экспертов, проблемы РФ в Черном море выглядят серьезными, но на самом деле они глубже и системнее, чем кажется. Это не просто потери кораблей или временные неудачи, а фундаментальные изменения баланса сил, которые ставят под сомнение само присутствие флота России в регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: