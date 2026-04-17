Настоящее домашнее 'сокровище': какие полезные свойства имеет рассол из маринованных огурцов

Вода из маринованных огурцов – это одно из тех домашних "сокровищ", которые уже много лет хранятся в кладовых. Она образуется естественным образом во время маринования, без консервантов и лишних добавок, благодаря чему сохраняет свой простой, традиционный характер, пишет halo tu polsat.

Издание объясняет, что во время маринования происходит процесс ферментации, благодаря которому образуются молочнокислые бактерии. Считается, что именно они приносят пользу и обладают многими потенциальными оздоровительными свойствами.

"Маринад содержит природные пробиотики, которые поддерживают кишечную микрофлору. А это имеет значение не только для пищеварения, но и для иммунитета и общего самочувствия", – говорится в статье.

Видео дня

Кроме того, в маринаде содержатся витамины группы В, витамин С и минералы, такие как калий, магний или кальций, которые переходят из овощей в рассол.

Польза от употребления рассола из маринованных огурцов

Издание отмечает, что не нужно пить рассол литрами, достаточно употреблять небольшое количество маринада, чтобы помочь организму.

Отмечается, что рассол из маринованных огурцов благотворно влияет на пищеварительную систему. Благодаря наличию природных ферментативных бактерий он поддерживает работу кишечника и может облегчать чувство тяжести после еды. Поэтому многие люди употребляют его после более сытного приема пищи.

Также маринад применяют при тошноте. Его интенсивный кисло-соленый вкус может временно принести облегчение, особенно если неприятные ощущения являются следствием переедания или легких проблем с пищеварением.

Кроме того, этот напиток важен для иммунитета, поскольку состояние кишечника напрямую связано с ним. Кроме того, минеральные вещества, содержащиеся в рассоле, помогают восполнять электролиты, что может способствовать гидратации организма, особенно когда мы пьем недостаточно в течение дня.

В то же время издание отмечает, что хотя квашеные и ферментированные продукты часто рекомендуются специалистами как элемент здорового питания, официальных рекомендаций относительно необходимости употребления именно рассола нет. Это скорее естественный, домашний способ, который может быть дополнением к ежедневному рациону.

Норма потребления рассола в день

Воду из маринованных огурцов следует пить умеренно. Обычно достаточно около 50–150 мл в день. Лучше всего начать с небольших количеств, даже нескольких глотков, чтобы проверить, как реагирует организм.

Нет необходимости пить рассол регулярно в больших количествах, хотя некоторые люди употребляют его ежедневно в качестве дополнения к рациону.

Издание отмечает, что этот напиток подходит не всем. Например, из-за высокого содержания соли с употреблением рассола следует быть осторожными людям с гипертонией, проблемами с почками, а также тем, кто придерживается диеты с низким содержанием натрия.

Полезные советы

