Частная ПВО впервые сбила реактивный 'Шахед', – Федоров

В настоящее время на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО.

Частная противовоздушная оборона впервые сбила реактивный "Шахед", летевший со скоростью 400 километров в час. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

"Продолжаем развивать проект частной ПВО. Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает "Шахеды", в частности зафиксировано первое сбивание реактивного дрона", – заявил министр.

По его словам, это новый уровень сложности: враг расширяет применение реактивных дронов – более быстрых и сложных для перехвата.

"По поручению президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба.

Один из элементов этой системы – частные группы, которые усиливают защиту критической инфраструктуры. Цель проекта – быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения", – рассказал Федоров.

Он отметил, что сейчас на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей архитектуры ПВО.

"Следующий шаг – масштабирование проекта и результатов: больше сбитых целей и более быстрое реагирование на угрозы", – добавил глава Минобороны.

Частные ПВО: что о них известно

Как сообщал УНИАН, в конце марта Федоров говорил, что в Украине продолжается формирование новых групп для усиления противовоздушной обороны из частного сектора.

Глава оборонного ведомства рассказал о первых результатах перехвата вражеских целей "частной ПВО". Речь идет о запущенном правительством экспериментальном проекте по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны.

Тогда было сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.

Также министр добавил, что параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней – защищает объекты и участвует в перехвате Shahed.

