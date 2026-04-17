Известная украинская актриса эмоционально высказалась о работе с Цымбалюком

Украинская актриса и звезда сериала "Родительский комитет" Надежда Хильская высказалась о Тарасе Цымбалюке.

Не секрет, что актер не так давно попадал в громкие скандалы, в частности, был замечен вместе с блогершей Анной Алхим, с которой слушал русские песни. Надежда, которая работала вместе с Тарасом в фильмах "Когда ты выйдешь замуж?" и "Любовь и пламя", отметила, что не осуждает коллегу.

"Каждый человек сам выбирает, как ему жить эту жизнь. Несмотря ни на что, я уверена, что человек – это человек. Он может ошибаться. Главное, чтобы он понимал, что ошибается, и мог это принимать", – подчеркнула Хильская в интервью для "РБК-Украина LIFE".

Актриса также добавила, что с Цымбалюком ей довольно комфортно работать на одной съемочной площадке.

"Я не собираюсь его переделывать. Работать мне с ним комфортно – это главное. Тот скандал с Алхимом – да, он был. У меня нет к нему никаких претензий. Человек может ошибаться. Я тоже делаю кучу ошибок. Я уверена, и вы, и все люди", – отметила Надежда.

