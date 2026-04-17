Россияне уже вторые сутки тушат пожар в порту Туапсе после украинских ударов, - Reuters

Пожарные продолжают тушить пожар в российском порту Туапсе на Черном море в пятницу, более чем через 24 часа после атак украинских беспилотников. Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters.

По данным властей, 177 военнослужащих пытаются потушить пожар.

Удары по Туапсе

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневой удар по ряду важных объектов российского агрессора.

Видео дня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что был поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарский край, РФ).

"Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте", – говорится в сообщении.

В то же время источники УНИАН сообщили, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил безопасности и обороны (СБС, ССО, ГУР МОУ) поразили ряд инфраструктурных объектов нефтетерминала порта Туапсе.

Они уточнили, что нефтетерминал является единым производственным комплексом вместе с Туапсинским НПЗ. Этот завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и сырье для нефтехимии и играет важную роль в обеспечении внутреннего рынка и экспорта. Комплекс принадлежит компании "Роснефть".

По словам собеседника, в результате удара повреждены глубоководные нефтеналивные стендеры, трубопроводная инфраструктура, а также емкости резервуарного парка морского терминала и Туапсинского НПЗ. После попаданий зафиксирован сильный пожар. Кроме того, была поражена многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е.

