Оккупанты резко изменили планы весенне-летнего наступления: Селезнев раскрыл причину

Силы обороны пытаются ограничить возможности захватчиков вести наступательные действия, в том числе за счет уничтожения автомобильной техники, которая позволяет быстро преодолевать так называемую "kill-zone".

Активное уничтожение логистики заставило российских оккупантов изменить первоначальные планы весенне-летней наступательной кампании на фронте. Об этом военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.

"Вражеские логистические подразделения в районе Донецка, в частности, Зугреса, Горловки, не имеют возможности безопасно перевозить грузы военного значения, потому что за этими грузами постоянно охотятся украинские дроны, которые, преодолевая вражескую систему радиоэлектронной борьбы, попадают именно туда, куда их направляют", – сказал Селезнев.

Он подчеркнул, что все эти удары приводят к серьезным проблемам для российских оккупантов.

Видео дня

"Пока рано говорить о коллапсе логистической инфраструктуры российской армии в прифронтовой зоне, но то, что у россиян сейчас есть проблемы и они вынуждены в определенной степени трансформировать свои первоочередные планы на весенне-летнюю наступательную кампанию – это очевидно", – подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что российские захватчики начали наступательные действия на несколько недель раньше.

"Только в конце апреля на поле боя появится "зеленка", стабилизируются грунты после весенних ливней, и этот промежуток времени гораздо лучше использовать для проведения масштабных наступательных действий. Враг стартовал гораздо раньше. И думаю, одна из причин связана с тем, что враг понял, что до конца апреля может потерять львиную долю автомобильной техники, которая обеспечивает логистические перевозки", – отметил Селезнев.

Он добавил, что, как свидетельствуют сводки Генерального штаба, активно уничтожается автомобильная техника врага, а это свидетельствует о сознательной и рациональной деятельности ВСУ. Уничтожается техника, призванная быстро преодолевать "kill zone" на поле боя. Чем больше уничтожать эту технику, тем больше будет у врага нехватка ресурсов.

"А говорить о масштабировании, об активизации боевых действий, независимо от направлений, в этом контексте будет сложно", – сказал Селезнев.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 1-й корпус Нацгвардии "Азов" подчеркнул, что все логистические пути вокруг оккупированного Донецка находятся под контролем дронов. Российская система воздушного контроля оказалась неэффективной в районах Зугреса, Андреевки, Старобешево, Горловки, Лисичанска и т. д.

В то же время россияне перебрасывают все больше средств противовоздушной обороны (ПВО) на оккупированные украинские территории, чтобы остановить постоянные удары ВСУ по своим военным объектам.

