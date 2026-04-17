Сибига: Зеленский готов к встрече с Путиным в Турции при участии Эрдогана и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с инициатором войны, российским диктатором Владимиром Путиным, при участии президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.
Украина заинтересована в проведении встречи на уровне лидеров в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в рамках Анталийского дипломатического форума для ADF Talks.
"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский – Путин при участии Эрдогана и Трампа. Недавно мы передали этот сигнал турецким партнерам. Турция играет важную роль в мирных усилиях", – отметил Сибига.
Как отметил глава МИД, переговорные группы Украины и США находятся в постоянном контакте.
"Мы ожидаем визита американской переговорной группы в Украину для обсуждения дальнейших шагов", – добавил Сибига.
При этом, по словам министра, в Украине приветствуют усилия США по достижению справедливого и всеобъемлющего мира.
"Самый сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось наладить этот трек правильно и прагматично, с уважением к позициям друг друга. Украина действительно имеет козыри", – подчеркнул Сибига.
При этом, как отметил глава МИД, нужно усиливать давление на РФ и ослаблять Россию.
"Это единственный путь ускорить мирные усилия. Мы готовы к прекращению огня. Путин должен осознать, что никогда не достигнет целей на поле боя", – отметил Сибига.
Кроме того, глава МИД назвал три элемента, отражающие текущую ситуацию на поле боя. "Мы держим линию фронта, пытаемся закрыть небо и действовать асимметрично против России. Численное превосходство в живой силе перестает быть решающим благодаря использованию нами беспилотных технологий", – заявил Сибига.
Также он призвал остановить российские нелегальные рекрутинговые кампании.
"Россия, теряя большое количество солдат, начала незаконные кампании по вербовке иностранцев, прежде всего в Африке и Азии. Более трехсот пленных иностранцев, воевавших за РФ, сейчас находятся в украинском плену", – отметил Сибига.
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявлял, что разговор с Путиным должен быть абсолютно открытым, насколько это возможно. Разговор должен касаться того, как закончить войну, чтобы она не началась снова.
Зеленский также отмечал, что Путина, кроме войны и завоеваний, ничего не интересует.