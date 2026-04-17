Сибига: Зеленский готов к встрече с Путиным в Турции при участии Эрдогана и Трампа

Украина передала соответствующий сигнал турецким партнерам.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с инициатором войны, российским диктатором Владимиром Путиным, при участии президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Украина заинтересована в проведении встречи на уровне лидеров в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в рамках Анталийского дипломатического форума для ADF Talks.

"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский – Путин при участии Эрдогана и Трампа. Недавно мы передали этот сигнал турецким партнерам. Турция играет важную роль в мирных усилиях", – отметил Сибига.

Видео дня

Как отметил глава МИД, переговорные группы Украины и США находятся в постоянном контакте.

"Мы ожидаем визита американской переговорной группы в Украину для обсуждения дальнейших шагов", – добавил Сибига.

При этом, по словам министра, в Украине приветствуют усилия США по достижению справедливого и всеобъемлющего мира.

"Самый сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось наладить этот трек правильно и прагматично, с уважением к позициям друг друга. Украина действительно имеет козыри", – подчеркнул Сибига.

При этом, как отметил глава МИД, нужно усиливать давление на РФ и ослаблять Россию.

"Это единственный путь ускорить мирные усилия. Мы готовы к прекращению огня. Путин должен осознать, что никогда не достигнет целей на поле боя", – отметил Сибига.

Кроме того, глава МИД назвал три элемента, отражающие текущую ситуацию на поле боя. "Мы держим линию фронта, пытаемся закрыть небо и действовать асимметрично против России. Численное превосходство в живой силе перестает быть решающим благодаря использованию нами беспилотных технологий", – заявил Сибига.

Также он призвал остановить российские нелегальные рекрутинговые кампании.

"Россия, теряя большое количество солдат, начала незаконные кампании по вербовке иностранцев, прежде всего в Африке и Азии. Более трехсот пленных иностранцев, воевавших за РФ, сейчас находятся в украинском плену", – отметил Сибига.

Зеленский и Путин могут встретиться – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявлял, что разговор с Путиным должен быть абсолютно открытым, насколько это возможно. Разговор должен касаться того, как закончить войну, чтобы она не началась снова.

Зеленский также отмечал, что Путина, кроме войны и завоеваний, ничего не интересует.

Вас также могут заинтересовать новости: