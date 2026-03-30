Мы собрали все основные праздничные даты в апреле, чтобы вы ничего не пропустили.

Апрель занимает важное место в христианском календаре, поскольку в это время отмечается один из главных дней в году – Христово Воскресение. Но праздники в Украине затрагивают и другие темы: профессиональные, культурные и исторические.

Рассмотрим, какие праздники в апреле будут отмечаться у нас в стране и сколько выходных предусмотрено на этот месяц.

Праздники в Украине по новому стилю – апрель 2026 года

Ближайшие праздники в Украине включают:

Видео дня

1 апреля – День смеха (День дурака).

2 апреля – День информирования об аутизме; Чистый четверг.

4 апреля – День интернета; Лазарева суббота.

5 апреля – День геолога; Православная Пасха (Светлое Христово Воскресение).

7 апреля – День здоровья.

11 апреля – День освобождения узников нацистских концлагерей.

12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины.

15 апреля – День сотрудников уголовного розыска.

17 апреля – День пожарной охраны Украины.

22 апреля – Международный день секретаря.

23 апреля – День психолога.

25 апреля – Международный день астрономии.

26 апреля – День памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

27 апреля – День дизайнера.

28 апреля – День охраны труда.

29 апреля – Международный день танца.

30 апреля – День украинского пограничника.

Таким образом, государственные праздники в Украине в этот месяц не отмечаются. Следовательно, выходные в апреле ограничиваются восемью календарными днями (субботы и воскресенья).

Все праздники в Украине – краткие выводы об апреле

В апреле 2026 года в Украине насчитывается множество национальных и христианских праздников. Кроме того, месяц богат на международные культурные даты, например День смеха и Международный день танца.

В спокойные годы некоторые официальные праздники в Украине могли бы вызывать или переносить выходные дни. Однако сейчас, в условиях военного положения, правила переноса выходных не действуют, поэтому рабочий график в апреле остается обычным, и дополнительных выходных не предусмотрено.

Если вы не хотите пропустить праздники в апреле, актуальную информацию о них вы всегда можете найти на УНИАН.

Вас также может заинтересовать наш материал о том, что освящать на Пасху из продуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: