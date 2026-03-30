Апрель занимает важное место в христианском календаре, поскольку в это время отмечается один из главных дней в году – Христово Воскресение. Но праздники в Украине затрагивают и другие темы: профессиональные, культурные и исторические.
Рассмотрим, какие праздники в апреле будут отмечаться у нас в стране и сколько выходных предусмотрено на этот месяц.
Праздники в Украине по новому стилю – апрель 2026 года
Ближайшие праздники в Украине включают:
1 апреля – День смеха (День дурака).
2 апреля – День информирования об аутизме; Чистый четверг.
4 апреля – День интернета; Лазарева суббота.
5 апреля – День геолога; Православная Пасха (Светлое Христово Воскресение).
7 апреля – День здоровья.
11 апреля – День освобождения узников нацистских концлагерей.
12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины.
15 апреля – День сотрудников уголовного розыска.
17 апреля – День пожарной охраны Украины.
22 апреля – Международный день секретаря.
23 апреля – День психолога.
25 апреля – Международный день астрономии.
26 апреля – День памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
27 апреля – День дизайнера.
28 апреля – День охраны труда.
29 апреля – Международный день танца.
30 апреля – День украинского пограничника.
Таким образом, государственные праздники в Украине в этот месяц не отмечаются. Следовательно, выходные в апреле ограничиваются восемью календарными днями (субботы и воскресенья).
Все праздники в Украине – краткие выводы об апреле
В апреле 2026 года в Украине насчитывается множество национальных и христианских праздников. Кроме того, месяц богат на международные культурные даты, например День смеха и Международный день танца.
В спокойные годы некоторые официальные праздники в Украине могли бы вызывать или переносить выходные дни. Однако сейчас, в условиях военного положения, правила переноса выходных не действуют, поэтому рабочий график в апреле остается обычным, и дополнительных выходных не предусмотрено.
