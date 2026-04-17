Франция и Германия спорят о роли Европы в Ормузском проливе, – Bloomberg

Европейские страны расходятся во мнениях относительно того, как проводить миссию по обеспечению безопасности морских путей в Ормузском проливе. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что основной раскол происходит между Германией и Францией относительно участия США в миссии. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц хочет участия Вашингтона. Тогда как Макрон настаивает на том, что к миссии должны присоединиться только "невоюющие" страны. Впрочем, как отмечает издание, в любом случае участие европейских стран возможно только после обеспечения мира в Иране.

Сообщается, что для решения этого вопроса в пятницу состоится встреча в Париже, к которой присоединятся Макрон, Мерц, Стармер и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Еще ряд лидеров присоединятся к встрече посредством видеоконференции, чтобы обсудить, какой вклад может внести каждая из стран.

Ранее о том, что между странами существовали разногласия относительно роли США в любой послевоенной миссии, заявлял Мерц. Он добавил, что именно это станет ключевой темой встречи. В целом страны хотят обсудить три приоритета: разминирование пролива; обеспечение того, чтобы суда не взимали плату за прохождение через пролив; и защита международных правил свободного судоходства, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

"Различные взгляды на роль, которую будут играть США, подчеркивают, как европейцам трудно согласовать общую позицию после того, как президент Дональд Трамп раскритиковал их за то, что он назвал их отказом помочь США противостоять Ирану. Трамп также предложил ввести американскую пошлину для судов в проливе, против чего выступает Франция", – напоминает издание.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал НАТО за то, что альянс не принял участия в войне Вашингтона на Ближнем Востоке. Также он заявил, что не ожидает поддержки от альянса в будущем.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что Европа активизировала свою работу над резервным сценарием на случай, если США выйдут из НАТО. По данным издания, причиной стали как заявления Дональда Трампа, так и общий рост сомнений в надежности Вашингтона как гаранта безопасности.

