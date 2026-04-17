После поражения Орбана в Венгрии заговорили о переходе на евро: названа дата

Партия, победившая на выборах, планирует отказаться от государственного регулирования цен.

Партия "Тиса", победившая на парламентских выборах в Венгрии, планирует в течение четырех лет подготовить страну к вступлению в еврозону. Венгрия потенциально может перейти на евро в 2030 году, сообщает издание Telex.

По словам ответственного за вопросы финансов в политической силе Андраша Кармана, "Тиса" после прихода к власти оценит финансовое состояние страны и проведет консультации, после которых определит конечный срок введения евро.

Он считает, что к 2030 году можно создать условия для перехода на евро, но при благоприятных обстоятельствах это может произойти даже раньше. Среди этих условий Карман назвал ценовую стабильность. В то же время он дал понять, что будущее правительство планирует отказаться от государственного регулирования цен.

"Эти государственные вмешательства в долгосрочной перспективе несовместимы с хорошо функционирующей рыночной экономикой, поэтому нашей целью будет то, чтобы в них не было необходимости, чтобы их отменили", – сказал Карман.

Еще пять минут назад бывший премьер Венгрии Виктор Орбан выступал категорически против вступления Венгрии в еврозону. По его мнению, сохранение форинта (национальной валюты) является залогом экономической независимости страны.

Победитель парламентских выборов в Венгрии, будущий премьер страны Петер Мадьяр разрабатывает масштабное соглашение, чтобы попытаться восстановить отношения Будапешта с ЕС.

Со своей стороны, ЕС, по данным СМИ, выдвинул 27 условий в обмен на размораживание для Венгрии европейских субсидий в размере 35 млрд евро. Среди них – и разблокирование репарационного кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро.

