Очередной скандал вокруг Агентства оборонных закупок (АОЗ) и его руководителя Арсена Жумадилова связан с закупкой очков у сомнительного импортера. Экономист Борис Кушнирук раскрыл причины, по которым "реформированная" структура продолжает работать по старым схемам.

Главной проблемой, по словам аналитика, является имитация реформ вместо системной перестройки рынка. Закупка на 8 миллионов гривен у компании "ТС Трейд Украина", которая фигурирует в делах о некачественных поставках, стала очередным доказательством провала фильтрации поставщиков.

По мнению Кушнирука, настоящая реформа должна включать:

создание "черных списков" для поставщиков, которые хотя бы раз подвели ВСУ;

приоритет для реальных производителей и "белых" дилеров над фирмами-прокладками;

отказ от практики перевода сомнительных контрактов между структурами (ДОТ и АОЗ) под одним руководством.

"АОЗ должно наконец заняться системной перестройкой рынка. Потому что пока мы видим только старые схемы, фирмы-однодневки и все новые коррупционные скандалы вокруг них", – резюмирует экономист.

Агентство оборонных закупок (АОЗ) – государственное предприятие Министерства обороны Украины, созданное для оптимизации и централизации процесса закупок в сфере национальной безопасности и обороны. Основная задача Агентства заключается в обеспечении прозрачности и эффективности оборонных закупок, соответствующих стандартам НАТО.

