Стоимость посевной растёт, и аграрии работать в убыток не станут, – эксперт

В Украине существует риск сокращения урожая, а следовательно, и экспортной выручки, а также валютных поступлений в бюджет.

Нынешняя посевная кампания уже обходится украинским фермерам на 18% дороже предыдущей из-за войны президента США Трампа в Иране.

Хотя фермеры вряд ли будут вынуждены работать себе в убыток, увеличение расходов может привести к сокращению объемов урожая. Об этом в беседе с УНИАН сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"По сравнению с серединой марта расходы еще увеличились, потому что тогда средняя цена на дизельное топливо достигала порядка 80 гривен. Сегодня уже более 90 гривен. Если сравнить цену на топливо до посевной кампании и цену на топливо сегодня, то она фактически выросла почти на 69%. Соответственно, это формирует дополнительные расходы товаропроизводителей", – говорит УНИАН Марчук.

Себестоимость агропродукции растет, в то время как мировые цены на нее – нет.

"В перспективе маржинальность продукции, которую фермеры могут вырастить и продать, будет снижаться на фоне цен на топливо. Та же ситуация с ценами на удобрения. Азотная группа на 34–35% выше, чем в прошлом году. При этом цены на зерновую группу фактически идентичны, плюс-минус, прошлому сезону", – отмечает специалист.

Марчук оценивает, что расходы фермеров уже выросли на 17-18%.

"Затратная часть за счет этих двух компонентов, только из-за топлива и удобрений, является достаточно существенной, что удорожает кампанию. Плюс сюда же мы добавляем семена, средства защиты растений, которые являются ключевыми в формировании конечной цены", – добавляет спикер.

Будут ли аграрии в Украине работать в убыток

Существенное удорожание производственных затрат не заставит аграриев работать в убыток – по крайней мере, пока.

"Если аграрий на 100% выполнит посев семян, на 100% внесет удобрения – тогда это будет колоссальное подорожание, которое нельзя сравнить с ценами на зерно или масличные. Он фактически будет работать в убыток", – констатирует эксперт.

Марчук добавляет, что уверен: сейчас так никто не поступает.

"Сейчас при таких ценах товаропроизводители не будут вносить 100% от потребности, они будут довольствоваться в пределах 30-40%. Кто-то, возможно, имел запасы, сделал это осенью – у него больше удобрений и он может внести их в достаточном количестве", – объясняет собеседник.

Ухудшится ли качество и объемы нового урожая

Внесение меньшего количества семян и удобрений не повлияет на качество украинской агропродукции, но может снизить количественные показатели.

"Качество не ухудшится – мы будем больше говорить о возможной потере в количественном варианте собранного урожая. Это может отразиться на получении продукции с гектара", – говорит Марчук.

Помимо геополитических факторов остаются еще и погодные риски для украинских зерновых и масличных культур.

"На качество больше будут влиять погодные условия: будет ли достаточно солнца, будет ли достаточно дождей, чтобы оно не сохло, чтобы не создавало дополнительных вредителей, которые бы не образовывались", – перечисляет специалист.

Соответственно, пока делать прогнозы относительно нового урожая рано.

"Это будет просто догадка. Кто-то может сказать: плюс 5%, минус 5%. Но это ни о чем", – констатирует эксперт.

Изменят ли аграрии структуру посевов

В целом севооборот по территории Украины радикально, по сравнению с прошлым сезоном, не меняют – может быть только индивидуальная специфика.

"По посевам кардинально ничего не изменится, потому что по факту мы экспортно ориентированы на внешние рынки. Единственное, что могут пересмотреть отдельные хозяйства в зависимости от потерь, которые они могли понести. Потому что у многих осталась, например, кукуруза на зимовку. Может быть, он не будет сеять в этом сезоне кукурузу, так как на предприятии останутся запасы, и увеличит посевы какой-то другой культуры", – резюмирует Марчук.

Еще в начале войны в Иране Денис Марчук прогнозировал, что расходы среднего агропредприятия в Украине могут вырасти на 1,5 млн грн из-за энергетического кризиса, вызванного ближневосточным конфликтом.

Общее падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в этом сезоне может достичь 10% – по предварительным оценкам, цены на топливо и удобрения останутся высокими в ближайшие три месяца.

