Требования на миллиард долларов: 'Ощадбанк' подал иск против РФ по украденным активам

Ранее банк выиграл арбитражное разбирательство по поводу активов в Крыму.

"Ощадбанк" инициировал новый международный арбитраж против России, подав иск в отношении захваченных активов в четырех областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба банка. Спор касается защиты инвестиций в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, ведь из-за незаконных действий агрессора банк потерял значительные активы и возможность работать в этих регионах.

"Важно: еще в июле 2025 года мы направили России официальное уведомление о споре, но, как и ожидалось, реакции не последовало. Теперь дело будет рассматривать международный суд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у "Ощадбанка" уже есть успешный кейс по активам в Крыму: сумма выигранного арбитража составляет 1,1 млрд долларов, а общая сумма требований с учетом процентов – более 1,3 млрд долларов.

Кроме того, банк уже добился ареста российского имущества во Франции на десятки миллионов евро.

"По предварительным решениям сумма требований "Ощадбанка" уже превышает 1,3 млрд долларов, и этот иск является следующим шагом в привлечении государства-агрессора к финансовой ответственности", – отметил председатель правления Юрий Кацион.

5 марта в Венгрии задержали сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Задержанные граждане Украины управляли двумя служебными машинами, которые совершали рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

Позже Венгрия вернула "Ощадбанку" незаконно задержанные инкассаторские автомобили, но без денег.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина будет пытаться вернуть украденные правительством Венгрии деньги "Ощадбанка" в венгерских судах.

