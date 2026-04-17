Стало известно, кто из актёров сыграет в триллере 'Тихое место 3'

Режиссёр поделился первыми подробностями о фильме.

Американский режиссер Джон Красински возвращается к работе над фильмом "Тихое место 3".

Как пишет издание Screenrant, компания Paramount готовит премьеру фильма на 30 июля 2027 года. По словам режиссера, следующая часть будет более масштабной. Сейчас Джон работает на этапе препродакшна и отметил, что съемочный процесс должен начаться в ближайшее время.

Кстати, в долгожданном продолжении картины снова сыграют актёры Эмили Блант, Ноа Джуп и Миллисент Симмондс. Красински также подтвердил нескольких новых участников актерского состава – Джека О'Коннелла из "Грешников", Джейсона Кларка из "Эвереста" и Кэти О'Брайан из "Мандалорца". Однако подробности сюжета будущей картины пока не разглашаются.

Напомним, "Тихое место 3" – это четвертый фильм в популярной научно-фантастической хоррор-франшизе. Первая часть вышла еще в 2018 году, затем последовало "Тихое место 2" в 2021 году и спин-офф с Лупитой Нионго "Тихое место: Первый день", который зрители увидят в 2024 году. К слову, дебютный фильм собрал 341 миллион долларов в прокате, затем – 297 миллионов за вторую часть и 261 миллион за "Тихое место: Первый день".

