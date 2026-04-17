Украинцев ждет опасное явление: синоптики рассказали, кого коснется (карта)

Начнётся всё с севера Украины.

Украинцев ждет опасное метеорологическое явление в виде заморозков. Как отмечается в сообщении на сайте Украинского гидрометеорологического центра, предупреждение действует 19-20 апреля.

Так, ночью 19 апреля в северной части страны, а 20 апреля – в северных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градуса. Речь идет об I уровне опасности, желтом.

В то же время 20 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях в воздухе также будут заморозки 0-3 градуса - II уровень опасности, оранжевый.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие выходные, 18-19 апреля, в Украине будет умеренно тепло, местами пройдут кратковременные слабые и умеренные дожди. Кроме того, ожидаются слабые туманы, а в ряде областей не исключены заморозки на почве.

Синоптик также отметил, что воздух днем прогреется до 10-16 градусов тепла, а на крайнем юго-востоке местами будет 17-18 тепла.

Вас также могут заинтересовать новости: