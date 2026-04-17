В Украине хотят расстаться со старыми 'хрущевками': эксперт указал на риски

Если на месте массива с 5-этажными "хрущевками" построить 25-этажные дома, то это будут "каменные джунгли". Об этом в эфире "Киев 24" сказал директор ОО "Институт города" Александр Сергиенко, отвечая на вопрос о том, почему сейчас вспомнили о проблеме устаревшего жилого фонда.
"Сейчас много жилья разрушено. И некий "господин застройщик", который говорит устами Елены Шуляк, вылез на свет божий и говорит, что может подставить свое плечо – дайте ему реконструировать "хрущевки", – отметил Сергиенко.
Он добавил, что если есть пять этажей, то этот застройщик на этом месте построит дом на 15 или 20 этажей.
"Пять отдаст людям, пять – на свои расходы и еще 10 этажей сверху, на которых он заработает. Идея очень простая. Застройщики думают, что они самые хитрые и самые умные", – сказал Сергиенко.
В то же время он подчеркнул, что если на месте массива с 5-этажными "хрущевками" возвести 25-этажные дома, то это будут просто "каменные джунгли". Ведь там не будет света, не будут расти трава и деревья, все будет заставлено автомобилями.
Таким образом, считает директор "Института города", застройщики предлагают "урбоцид". Вместо этого, подчеркивает Сергиенко, вопрос с "хрущевками" можно решить путем их обновления.
Что хотят сделать с "хрущевками"
Как сообщалось ранее, Елена Шуляк, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, отметила, что старый жилой фонд в крупных городах Украины стремительно изнашивается. В то же время обновление устаревших "хрущевок" тормозят война, законодательные нюансы и сложности с отселением людей.
По ее словам, основной вопрос заключается в том, кто будет принимать решение о том, что "хрущевка" будет расселена, а на ее месте – построена новая.
Шуляк также подчеркнула, что для сноса необходимо согласие значительной части жильцов. И именно это часто блокирует процесс, ведь даже при поддержке большинства находят тех, кто категорически против. Кроме того, вопрос реконструкции также сложен, поскольку для этого нужно временно отселить жильцов дома.