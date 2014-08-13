Сайт террористов сообщил о тяжелом ранении Стрелкова

Продолжение: Царев опроверг сообщение о тяжелом ранении коллеги-террориста Гиркина

Об этом сообщается на сайте террористов, так называемом "Агенство Новороссия".

"Состояние министра обороны "ДНР" - тяжелое. Информация уточняется", - говорится в сообщении террористов.

Также отмечается, что они "были бы рады, если бы данная информация не подтвердилась или бы была преувеличена, но источник заслуживает доверия".

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Справка УНИАН. Игорь Гиркин под псевдонимом «Стрелков» - гражданин РФ, офицер спецназа ГРУ генштаба вооруженных сил России, главарь российской диверсионной группы, которая терроризирует местное население, захватывает административные здания, дестабилизирует общественно-политическую ситуацию в восточных областях Украины.

Установлено, что в начале марта он прибыл на территорию Крыма и координировал захват российскими военнослужащими и представителями спецслужб РФ военных частей Вооруженных сил Украины, местных органов власти и управления автономии, похищение военнослужащих, активистов общественных организаций и других граждан Украины и иностранцев, которые находились в Крыму.

Кроме этого, Стрелков вербует граждан Украины для дальнейшего использования в организации и проведении подрывных акций на территории нашего государства.

15 апреля СБУ начала уголовное производство по факту организации гражданином РФ Стрелковым умышленного убийства и совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведении диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства.

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Гиркин провозгласил себя верховным главнокомандующим «Донецкой народной республики» (ДНР) и издал первый «указ», в котором, в частности, обратился к России за военной помощью.

В “указе” отмечается, что все солдаты и офицеры Вооруженных сил, Внутренних войск, СБУ, МВД и других военизированных структур Украины с этого момента считаются незаконно находящимися на территории "ДНР".