Забудьте про 10 тысяч шагов: ученые нашли способ сбить сахар за 10 минут

Многие привыкли считать, что залогом здоровья являются пресловутые 10 тысяч шагов в день.

Годами повторялось, что 8–10 тысяч шагов в день – это минимум для здоровья. Между тем ученые предположили, что в контексте уровня сахара в крови важнее количества шагов то, когда именно мы гуляем.

Называется и конкретное время: 10 минут, пишет Rynekzdrowia. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, проверяло, как различные схемы активности влияют на уровень глюкозы после еды. Ученые разделили участников на три группы: тех, кто не двигался, совершал 30-минутную прогулку и короткую 10-минутную прогулку сразу после употребления глюкозы.

Результаты показали, что именно короткая прогулка сразу после еды наиболее эффективно снижала пиковый уровень сахара в крови. В этой группе он составлял в среднем около 164 мг/дл, в то время как в группе без движения достигал почти 182 мг/дл. Что интересно, в исследовании не было выявлено существенного преимущества 30-минутной прогулки над отсутствием движения.

Авторы подчеркнули, что короткая прогулка после еды не только эффективна, но и проста в реализации в повседневной жизни, так как не требует ни много времени, ни специальной подготовки.

Важен момент прогулки, а не дистанция

Почему 10 минут после еды работают лучше, чем более длительная прогулка позже? Ответ кроется в нашей физиологии. После еды уровень глюкозы в крови естественным образом растет и обычно достигает пика в течение 30–60 минут. Если в это время мы начинаем двигаться, мышцы начинают использовать глюкозу в качестве топлива. Это приводит к тому, что ее уровень в крови не растет так резко.

В результате организму требуется меньше инсулина, а весь метаболический процесс протекает более стабильно. Исследователи указали, что даже короткая, но вовремя "попавшая" нагрузка может быть эффективнее, чем более длительная активность, совершенная позже. Этот подход противоречит популярному убеждению, что важнее всего количество шагов или общее время движения в течение дня.

Маленькое изменение, большой эффект для организма

Результаты вписываются в более широкий тренд исследований так называемой "микроактивности", то есть коротких, но регулярных эпизодов движения. Ранее уже было доказано, что даже несколькоминутная прогулка после еды может ограничивать колебания гликемии и улучшать метаболический контроль. Что важно, этот эффект касается не только людей с диабетом или преддиабетом.

Стабилизация уровня глюкозы после приемов пищи имеет значение и для здоровых людей: она ограничивает усталость, упадок энергии и в долгосрочной перспективе может снижать риск метаболических заболеваний. Пользы от прогулки непосредственно после еды, впрочем, еще больше.

Как отметила эндокринолог, доктор Свати Таял Горай: "Эта простая привычка также может помочь пищеварению, уменьшить чувство сонности после еды и способствовать общему улучшению работы сердечно-сосудистой системы. На практике это означает одно: вместо того чтобы одержимо считать шаги, лучше позаботиться о простой привычке. Встать из-за стола и пройтись в течение 10 минут, даже по дому. Это одно из самых простых вмешательств в пользу здоровья, которое сегодня подтверждает наука".

