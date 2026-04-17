В Украине выросли цены на жилье: сколько теперь стоят новостройки и 'вторичка'

Стоимость жилья в столице традиционно остается самой высокой на первичном рынке.

На первичном рынке жилья в Украине средняя стоимость квадратного метра колеблется в пределах 900–1 400 долл., что соответствует примерно 39–61 тыс. грн. Об этом говорится в статье УНИАН.

Руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Поберезкий отметил, что Киев традиционно остается самым дорогим городом со средней ценой в марте в 1 393 долл. (60,8 тыс. грн) за квадратный метр.

"В западных регионах цены также постепенно приближаются к отметке 1 000 долл. (43 630 грн) за квадратный метр", – сказал он.

Среди других регионов, где стоимость квадратного метра на первичном рынке уже превысила 1000 долларов:

Кировоградская область – 1 203 долл. (52,5 тыс. грн);

Львовская – 1 183 долл. (51,6 тыс. грн);

Днепропетровская – 1 138 долл. (49,7 тыс. грн);

Закарпатская – 1 125 долл. (49,1 тыс. грн);

Черновицкая – 1 018 долл. (44,4 тыс. грн);

Винницкая – 1 005 долл. (43,8 тыс. грн).

Самая низкая стоимость квадратного метра в новостройках фиксируется в прифронтовых регионах:

Запорожская область – 530 долл.(23,1 тыс. грн);

Сумская – 565 долл. (24,7 тыс. грн);

Николаевская – 669 долл. (29,2 тыс. грн);

Черниговская – 671 долл. (29,3 тыс. грн).

Вторичный рынок

По словам Поберезкого, на вторичном рынке средняя стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 15-20 тыс. долл. (654-873 тыс. грн) в прифронтовых регионах до 90 тыс. долл. (3,9 млн грн) в столице. В то же время в большинстве областей наблюдается постепенный рост цен, что свидетельствует о восстановлении спроса.

Кроме того, в марте в основном росли цены на двухкомнатные квартиры по стране. Так, в прифронтовых регионах цены колеблются в пределах 20–40 тыс. долл. (0,9–1,7 млн грн), в западных – 65–100 тыс. долл. (2,8–4,4 млн грн). Поберезкий отметил, что в Киеве такие квартиры в среднем стоят 125 тыс. долл. (5,5 млн грн).

В то же время риелтор Александр Бойко добавил, что однокомнатная квартира в столице на вторичном рынке стоит в среднем 70 000 долл. (3 млн грн), что на 7% больше, чем полгода назад. При этом стоимость двухкомнатной квартиры составляет около 110 000 долл. (4,8 млн грн).

"Район, как и раньше, решает все: Печерск – от 150 000 долл. (6,5 млн грн) за однокомнатную квартиру, Деснянский – от 45 000 долл. (около 2 млн грн)", – сказал Бойко.

Стоимость жилья в Украине – последние новости

По данным портала недвижимости ЛУН, в начале апреля цена жилья в Ужгороде продолжает расти. Так, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ужгороде составляла 70 тысяч долларов, что на 9% больше, чем год назад.

В то же время стоимость "однушки" на вторичном рынке в Ивано-Франковске в среднем составляла 42 тысячи долларов. Средняя стоимость квадратного метра однокомнатной квартиры равнялась 1000 долларов.

