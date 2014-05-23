Часть окруженных бойцов батальона «Донбасс» могла попасть в плен к террористам

В сообщении, размещенном на странице Семенченко содержится обращение к сепаратистам из батальона «Восток». Сепаратистов просят предоставить парламентера для обмена пленными и связаться по определенному номеру телефона.

Также в посте содержится предупреждение к террористам.

«Колорадам, читающим мой Фейсбук: передайте своим! Если что-то случится с нашими людьми - будет террор в самом городе!», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром бойцы батальона «Донбасс» попали в засаду террористов и были окружены.

Основное количество бойцов отряда "Донбасс" прорвалось. Ранено 50% личного состава, многие потеряли много крови. Раненых вывезли на армейский блокпост г. Красноармейска.

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"С окруженной группой, которая засела в здании до этой минуты поддерживалась телефонная связь. Только что сообщили, что связь прервалась. У бойцов заканчиваются патроны. Подойти к ним нет возможности - работают снайперы. Нужен БТР, чтобы подъехать к зданию и вывезти ребят. Дальше заправочной станции пройти не можем", - написал ранее Семенченко.