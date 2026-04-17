Армии РФ передали новую партию самых мощных российских истребителей поколения 4+ (фото)

Су-35С способен использовать дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" Р-37М.

Российская "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) изготовила и передала Воздушно-космическим силам РФ очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Количество самолетов в составе новой партии не раскрывается. Опубликованные фотографии и видео позволяют предположить, что российская армия могла получить как минимум два новых Су-35С.

По словам россиян, Су-35С используются для перехвата воздушных целей на дальних подступах, прикрытия ударных групп и наземных объектов, уничтожения БПЛА, а также нанесения ударов по наземным и надводным целям. Кроме того, самолет используется для ведения разведки.

Истребитель Су-35С. Справка УНИАН

Су-35С считается самым мощным российским истребителем четвертого поколения.

Он имеет довольно широкий арсенал вооружения. В частности, самолет способен применять дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" Р-37М, дальность которой некоторые специалисты оценивают примерно в 200 км (российская сторона заявляет о 300 км).

Еще одним преимуществом самолета является радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой "Н035 Ирбис". Она характеризуется значительной дальностью обнаружения целей, хотя российская пропаганда, вероятно, преувеличивает ее возможности, говоря о дистанции в 400 км.

Общее количество построенных Су-35С оценивают в более чем 150 единиц. Около десяти машин этого типа было потеряно во время российско-украинской войны.

В феврале стало известно, что российская армия получила новую партию истребителей пятого поколения Су-57. Сами россияне тогда сообщали о "большом количестве" самолетов, однако представленные фото позволяли с уверенностью говорить лишь о нескольких новых машинах.

Стоит отметить, что ОАК завершила прошлый год без официальных поставок новых истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы РФ, что в очередной раз актуализировало вопрос о будущем статусного проекта Кремля.

Вероятно, сегодня можно говорить о первых экспортных поставках – ранее Су-57 заметили в небе над Алжиром. Очевидно, Россия будет пытаться "протолкнуть" истребитель и на другие рынки.

